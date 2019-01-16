ПФР планирует ограничить обналичивание материнского капитала

«Мы обратились в Минтруд, чтобы нам дали дополнительные возможности, и нам предоставляли ряд дополнительных документов об использовании маткапитала, что средства действительно переведены на счет застройщика. Есть случаи, когда отказываются от контракта, а мы об этом не знаем»,— сказал глава ПФР. Он добавил, что у Пенсионного фонда есть определенные предложения по юридическим вопросам.

С начала действия программы материнского капитала в 2007 году число выданных российским семьям сертификатов достигло 8,9 миллиона. По данным ПФР, сейчас размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. В 2019 году он останется на этом же уровне, а в 2020 году вырастет до 470 тысяч рублей, в 2021 году — до 489 тысяч.