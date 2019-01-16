Уроженец Амурской области ограбил и изнасиловал жительницу Перми

В Перми уроженец Амурской области напал на двух девушек, одну из них он изнасиловал. Незадолго до этого мужчина освободился из мест лишения свободы. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

По информации следователей, 37-летний житель города Перми в 2018 году освободился из мест лишения свободы. Не имея постоянного заработка и места работы, уроженец Амурской области, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, через нескольких недель после отбытия наказания, вновь решил заняться преступной деятельностью.

Так, утром 11 декабря 2018 года на территории Ленинского района города Перми обвиняемый, вооруженный ножом, напал на женщину, которая шла на работу. Однако потерпевшая начала активно сопротивляться, чего преступник не ожидал. В итоге жертве преступления удалось вырваться от разбойника и скрыться в ближайшем здании, имуществом потерпевшей злоумышленнику завладеть не удалось.

Днём того же дня на территории Свердловского района города обвиняемый подкараулил 18-летнюю девушку и похитил у нее денежные средства. Но на этом он не остановился и изнасиловал девушку. Также он совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, после чего скрылся с места преступления.

В эти же сутки обвиняемый был задержан по горячим следам и помещен под стражу. В ходе расследования уголовного дела в органы внутренних дел внесено соответствующее представление о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входит профилактика и надзор за лицами, ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу собрана необходимая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.