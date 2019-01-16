Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость
сегодня, 10:45 1

С пожаром на благовещенской базе «Амур» боролись больше суток

С пожаром на благовещенской базе «Амур» боролись больше суток

По состоянию на 9 часов 30 минут 16 февраля в Благовещенске полностью ликвидировали пожар на базе «Амур», случившийся накануне. Таким образом на борьбу с пожаром ушло больше суток. Как сообщалось ранее, сообщение о возгорании поступило 15 февраля в 05:45.

В тушении пожара были задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего на месте работали 107 человек и 25 единиц техники.

Возгорание произошло в складском помещении. По последним данным, площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

Тушение осложнял очень плотно уложенный товар. Во многих местах не было возможности пройти пожарным и трудно пролить. Товар, хранившийся на базе, из разного материала, были и очень горючие вещества.

Сейчас специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшедшего пожа, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 51

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

В гостинице «Зея» тушили условный пожар
Происшествия 1

В Талдане горела пятиэтажка: из огня спасли 66-летнего мужчину
Происшествия 5

В Сковородине сгорел частный дом: есть информация о погибших

28 февраля 2018, 18:07
Происшествия

Амурские пожарные спасли экспонаты музея из горящего сельского клуба
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    7 минут назад



    Сейчас специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшедшего пожа, сообщает амурское управление МЧС.



    Сейчас специалистам предстоит выяснить ФИО того инспектора МЧС, который проверял и подписывал документы?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь