С пожаром на благовещенской базе «Амур» боролись больше суток
По состоянию на 9 часов 30 минут 16 февраля в Благовещенске полностью ликвидировали пожар на базе «Амур», случившийся накануне. Таким образом на борьбу с пожаром ушло больше суток. Как сообщалось ранее, сообщение о возгорании поступило 15 февраля в 05:45.
В тушении пожара были задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего на месте работали 107 человек и 25 единиц техники.
Возгорание произошло в складском помещении. По последним данным, площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.
Тушение осложнял очень плотно уложенный товар. Во многих местах не было возможности пройти пожарным и трудно пролить. Товар, хранившийся на базе, из разного материала, были и очень горючие вещества.
Сейчас специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшедшего пожа, сообщает амурское управление МЧС.
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