С пожаром на благовещенской базе «Амур» боролись больше суток

В тушении пожара были задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего на месте работали 107 человек и 25 единиц техники.

Возгорание произошло в складском помещении. По последним данным, площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров.

Тушение осложнял очень плотно уложенный товар. Во многих местах не было возможности пройти пожарным и трудно пролить. Товар, хранившийся на базе, из разного материала, были и очень горючие вещества.

Сейчас специалистам предстоит выяснить обстоятельства происшедшего пожа, сообщает амурское управление МЧС.