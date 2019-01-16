В Приамурье сдали многоквартирный дом, который должны были сдать в июне 2016 года

В Амурской области после вмешательства прокуратуры введен в эксплуатацию жилой дом, построенный с привлечением денег дольщиков. В ходе надзорных мероприятий установлено, что застройщик ООО «Хуа-Син» нарушил градостроительное законодательство. Он не ввел дом своевременно в эксплуатацию многоквартирный дом, сдача которого планировалась в июне 2016 года.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой приняты меры реагирования. В результате многоквартирный дом введен в эксплуатацию, восстановлены жилищные права 70 участников долевого строительства на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, сообщили в прокуратура области.

Ранее Амур.инфо писало, что прокуратура Благовещенского района обратилась в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Хуа-Син». Со стороны компании усмотрели нарушение Кодекса об административных правонарушениях, а именно – «эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию».

Установлено, что в недостроенном многоквартирном жилом доме, расположенном в селе Чигири Благовещенского района, в настоящее время проживают жильцы, хотя дом не введен в эксплуатацию в установленном законом порядке.

Согласно информации администрации Благовещенского района, разрешение на строительство многоквартирного дома ООО «Хуа-Син» было выдано, а вот разрешение на ввод дома в эксплуатацию не выдавалось.