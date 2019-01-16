К концу 2019 года «Сибур» примет решение о строительстве газохимического комплекса в Приамурье

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что рассчитывает на принятие официального решения о комплексе в 2019 году.

«Сейчас проект прорабатывается. Инвестиционное решение планируется принять к концу этого года», – сказал Алексей Козлов. Он добавил, что компания также планирует вступить в резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». По словам Алексея Козлова, эти два решения могут быть приняты одновременно.