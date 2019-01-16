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К концу 2019 года «Сибур» примет решение о строительстве газохимического комплекса в Приамурье

К концу 2019 года «Сибур» примет решение о строительстве газохимического комплекса в Приамурье
Фото: Neftegaz.ru

Решение о строительстве газохимического комплекса в Приамурье будет принято до конца текущего года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи член правления – управляющий директор ООО «Сибур» Алексей Козлов.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что рассчитывает на принятие официального решения о комплексе в 2019 году.

«Сейчас проект прорабатывается. Инвестиционное решение планируется принять к концу этого года», – сказал Алексей Козлов. Он добавил, что компания также планирует вступить в резиденты территории опережающего социально-экономического развития «Свободный». По словам Алексея Козлова, эти два решения могут быть приняты одновременно.

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#строительство #экономика

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