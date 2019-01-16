В России будут сокращать различия между регионами в уровне и качестве жизни людей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию пространственного развития до 2025 года. В документе учитываются специфика и особенности развития Дальнего Востока и Арктической зоны РФ. Одна из целей стратегии – сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей.

В документе определены принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, сценарии пространственного развития, в том числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов Федерации.

«Чтобы найти у каждого региона точки роста, улучшить условия жизни в каждом регионе, мы подготовили стратегию пространственного развития. Напомню, ещё в 2018 году президентом было дано такое поручение. Я этот документ подписал», – сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр отметил, что стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов – исходя из особенностей территорий. «Это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными. При этом исключить их дублирование, чтобы, например, не строить в двух соседних областях одинаковые заводы, заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную, то есть ничем не оправданную, конкуренцию между ними. Для каждого региона на основе конкурентных преимуществ определены перспективные экономические специализации», – пояснил он.

В стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный. В Дальневосточный макрорегион входят республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

По словам Дмитрий Медведева, особое внимание будет уделено приоритетным геостратегическим территориям. «Я имею в виду Крым, Севастополь, Калининград, регионы Дальнего Востока, Северный Кавказ, Арктическую зону. Мы предложим им специальные меры поддержки в развитие того, что и сейчас уже осуществляется», – уточнил премьер-министр.

В утвержденной стратегии отмечается, что основными направлениями социально-экономического развития приоритетных геостратегических территорий являются обеспечение транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной безопасности. Перед этими территориями поставлена задача по обеспечению уровня жизни и темпов экономического роста, сопоставимого (или выше) с уровнем жизни в РФ; сохранение существующих особых режимов ведения предпринимательской деятельности.

В стратегии определены основные направления опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. Среди них – сокращение миграционного оттока населения и привлечения специалистов из других регионов; поддержка социального развития центров экономического роста; создание инфраструктуры для компактного размещения земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар»; выравнивание энерготарифов для отдельных потребителей. Внимание уделяется стимулированию предпринимательской активности и повышению инвестиционной привлекательности ДФО: развитие действующих и создание новых ТОР, свободного порта Владивосток и других механизмов поддержки предпринимательской деятельности; развитие особой экономической зоны в Магаданской области; совершенствование механизма государственной инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов.

Документ был внесен Минэкономразвития России в соответствии с планом реализации Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, сообщает Минвостокразвития.