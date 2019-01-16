Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:00 0

Организаторам подставных ДТП в Благовещенске вынесли приговор

Организаторам подставных ДТП в Благовещенске вынесли приговор
Фото: newizv.ru

Благовещенский горсуд вынес приговор девяти местным жителям. Они признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования. С декабря 2016 года по июль 2017 года горожане инсценировали аварии с участием автомобилей, находящихся в их собственности. После оформления фиктивных ДТП они обращались в страховую компанию с заявлением о получении страховой выплаты.

В результате преступных действий осужденные причинили ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Гелиос» ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинения и назначил молодым людям в зависимости от степени и роли участия каждого наказание от 1 до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, одной из соучастниц преступления суд назначил 1 год и 2 месяца лишения свободы с применением статьи 82 УК РФ с отсрочкой до 2023 года, ее сообщнице – 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой до 2023 года.

Помимо этого, двум молодым людям назначены исправительные работы: одному 1 год, другому 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 %. Еще одной женщине суд назначил 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 %.

Сумма невозмещенного ущерба составила более 1,6 миллиона рублей, этот ущерб взыскан судом с подсудимых в солидарном порядке. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Генпрокуратура РФ.

Просмотров всего: 283

#ДТП #закон

распечатать


Происшествия 5

В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил чужую машину
Происшествия 28

После выписки из областной больницы у амурчанина диагностировали перелом позвоночника
Общество 7

Пострадавшая в ДТП благовещенка хочет более жесткого наказания для сбившего ее водителя
Общество 8

Прокуратура Амурской области: плохие дороги – основная причина ДТП за прошлый год
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь