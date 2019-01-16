Организаторам подставных ДТП в Благовещенске вынесли приговор

В результате преступных действий осужденные причинили ПАО СК «Росгосстрах» и ООО СК «Гелиос» ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинения и назначил молодым людям в зависимости от степени и роли участия каждого наказание от 1 до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, одной из соучастниц преступления суд назначил 1 год и 2 месяца лишения свободы с применением статьи 82 УК РФ с отсрочкой до 2023 года, ее сообщнице – 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой до 2023 года.

Помимо этого, двум молодым людям назначены исправительные работы: одному 1 год, другому 1 год и 6 месяцев с удержанием в доход государства 10 %. Еще одной женщине суд назначил 1 год и 6 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10 %.

Сумма невозмещенного ущерба составила более 1,6 миллиона рублей, этот ущерб взыскан судом с подсудимых в солидарном порядке. Решение суда в законную силу не вступило, сообщает Генпрокуратура РФ.