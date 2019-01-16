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16февраля
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сегодня, 09:26 1

В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 16 февраля

В Амурской области потеплеет: прогноз погоды на 16 февраля

В Амурской области 16 февраля малооблачно, небольшая облачность возможна только на севере. Там же ожидают слабый снег. В остальных районах осадков не прогнозируют.

Дует северо- западный ветер. На севере его

скорость составляет 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13, в южных и центральных районах - до 6-11 метров в секунду. Термометры в северных районах покажут 2…7 градусов ниже нуля, по северо-востоку – минус 10…15. В южных и центральных районах температура составит минус 1…6, по востоку столбики термометров опустятся до минус 10.

В Благовещенске в этот день малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура составит 1…3 градуса ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Комментарии
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  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    17 минут назад

    Хорошечно!

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