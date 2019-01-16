Гороскоп на 16 февраля: У Водолеев приятная встреча, Ракам стоит быть добрее

Восход Солнца: 07:39

Заход Солнца: 17:48

Солнце в Водолее.

Овен. Овны могут начать день в качестве мечтателей, альтруистов или энтузиастов неформальной идеи. Вряд ли вы сможете добиться значительных новых подвижек, но сама роль, несомненно, доставит Вам удовольствие.

Телец. Телец превзойдет себя и станет настоящим дипломатом в общении с коллегами. Приятно, ведь с Вас начнут брать пример. Негодование по какому-то личному вопросу может вырасти до размеров земного шара.

Близнецы. Для достижения поставленной цели объедините свои силы с другими людьми, привлеките их к своим проектам и планам, чтобы действовать более эффективно и надежно.

Рак. Чтобы получить в свой адрес доброту и щедрость, нужно научиться делиться всем этим с людьми. Вам следует прислушаться к этому совету и внутренне измениться.

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Астрологический прогноз на вторую половину февраля 2019 года

Лев. Звезды рекомендуют вам активно заниматься личными делами в эту субботу. Некоторые будут связаны с продажей имущества, жилья и оформлением документов.

Дева. Если сегодня Вам захочется просто побездельничать, то позвольте себе это, сегодня, к тому же, выходной день. Но предупредите вашу половнику о том, что Вы решили воздержаться от активного вида отдыха.

Весы. Время отдыхать еще не пришло, даже если на улице уже есть намеки на весну. В финансовой сфере все замечательно, а это значит, что сегодня можно пройтись по магазинам.

Скорпион. Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их приложением. В противном случае можете перетрудиться, и это сразу же отразится на состоянии здоровья.

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Стрелец. Звезды обещают вам удачный денек, даже если погода дождливая и пасмурная. Благодаря отличному финансовому положению, вы сможете купить себе и близким людям подарки.

Козерог. Сегодня Козерогам стоит больше внимания уделить своим финансам и здоровью. Вечер проведите с любимым человеком.

Водолей. Сейчас для Вас будет иметь большое значение душевное общение, живой обмен мнениями, а потому в вечером совсем не лишними окажутся визиты к друзьям.

Рыбы. В начале дня Рыбам могут дать новые обязанности. Но если Вы решите сегодня расслабиться, то все дела можно отложить и на будние дни. Возможно, что Вам потребуется внутренняя перезагрузка.

Астролог: Вальдемар Небоходцев