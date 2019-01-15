Амурская область отказалась от иностранных рабочих в золотодобыче

В 2018 году квота на иностранных рабочих в золотодобывающей отрасли Приамурья составляла 140 человек. «На 2019 год мы обнулили квоты на иностранную рабочую силу в золотодобыче. Для нас это принципиально важно», – сказал он.

По словам Орлова, решение принято в связи с тем, что китайские компании добывают золото в регионе, зачастую не соблюдая требования экологического законодательства. «Для немногочисленного населения северной части области это, конечно, особенно больно. Потому что, когда добыча производится, например, дражным способом, необходимо проводить соответствующие рекультивационные мероприятия, должна быть система отстойников воды – это не исполняется зачастую. Мутная вода идет вниз по течению и убивает экосистему», – отметил губернатор.

В случае нарушения требований экологического законодательства российскими компаниями также будут приниматься меры, отметил Орлов. В частности, в регионе заработает мобильный комплекс для взятия проб воды, что позволит выезжать на места, исследовать воду и оперативно доказывать вину тех или иных работающих компаний. «Я надеюсь, сможем дисциплинировать компании», – добавил Орлов.

Добыча золота в Амурской области в 2018 году, по предварительным данным регионального министерства природных ресурсов, составила 22,7 тонны – на 3,1 тонны меньше показателя 2017-го. Снижение добычи было ожидаемым, так как в регионе за 150 лет разработки истощилась сырьевая база россыпей и легкообогатимых руд, а для работы с трудноизвлекаемыми рудами нужны новые технологии.

По прогнозам, показатели золотодобычи в Приамурье в 2019 году должны быть выше прошлогодних, поскольку в декабре 2018 года золотодобывающая компания «Петропавловск» запустила современный автоклав для выработки так называемых упорных (труднообогатимых) руд, который набирает мощности.

Всего на территории Приамурья работают 78 золотодобывающих предприятий. В отрасли задействовано 11,5 тысячи человек. Доходы, поступающие от золотодобычи, составляют 12–17 % консолидированного бюджета Амурской области.