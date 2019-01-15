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15февраля
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сегодня, 20:47 3

В Благовещенске посетитель кафе прихватил с собой чужой букет (видео)

В Благовещенске посетитель кафе прихватил с собой чужой букет (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, как праздничное настроение в день рождения ее сына подпортил неизвестный молодой человек. Уходя из кафе, он прихватил с собой букет роз, подаренный ребенком-именинником своей маме.

«Мы отмечали день рождения моего сына в одном из благовещенских кафе. Ребенку надарили очень много подарков, мы отпраздновали и вызвали такси. Стали носить подарки в машину, а букеты цветов оставили на столике, чтобы не морозить. В это время в кафе зашел молодой человек – он забирал заказ, блюда на вынос. Проходя мимо столика, на котором лежали лилии и розы, он посмотрел на них, затем вернулся, чтобы убедиться, что рядом никого нет. И прихватил букет роз, засунув его за пазуху», – рассказывает Анна.

Украденный незнакомцем букет женщине подарил ее сын-именниник. Оказалось, что мальчик специально экономил карманные деньги, чтобы порадовать маму. «Мы обратились в полицию, заявление приняли, подняли запись с камеры видеонаблюдения. Может быть, кто-то скажет, что дело того не стоит, но мне бы хотелось, чтобы этому молодому человеку хотя бы стало стыдно», – говорит женщина.

В случае если кто-то узнает себя в «герое» видео, он может связаться с Анной, чтобы уладить проблему. Контакты горожанки, которой принадлежал букет, есть в редакции Амур.инфо.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    51 минута назад

    Молодец, Анна! Теперь мы знаем как выглядит чмо)))

  • Долгий

    Долгий
    51 минута назад

    Молодец, Анна! Теперь мы знаем как выглядит чмо)))

  • виталя1979

    виталя1979
    27 минут назад

    хаха..щас своей девченке скажет -держи милая,это тебе!! И бросится она его целовать и может даже даст

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