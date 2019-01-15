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15февраля
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Путепровод в Свободном постараются построить быстрее, чем планировалось

Путепровод в Свободном постараются построить быстрее, чем планировалось
Фото: www.gzt-sv.ru

Глава Свободного Владимир Константинов сообщил о возможном сокращении сроков возведения путепровода. Свободненцы жалуются на неудобства, возникшие после обрушения путепровода, соединявшего две части города.

Владимир Александрович провел встречу с предпринимателем, к которому накопилось много вопросов по поводу перевозок. На встрече глава города озвучил новости, волнующие как перевозчиков, так и жителей залинейного микрорайона. Путепровод построят не за два года, как говорилось ранее, а за восемь месяцев. Дополнительно прорабатывается вопрос об асфальтировании проблемных участков объездной дороги, сообщает пресс-служба главы города.

Разговор начался с выяснения причин того, что периодически не все автобусы выходят по графику, сообщает Gzt-sv.ru. Перевозчик Евгений Джафаров сослался на то, что машины ломаются. Между тем по сведениям присутствовавшего не встрече первого заместителя главы Дмитрия Кикотя, на маршруте «46» нет дежурного автомобиля, который должен быть в соответствие с договором. «Чем я могу вам помочь? Мы с вами для людей работаем, а не наоборот, поэтому надо решать вопросы», – отметил глава города Владимир Константинов. «Помогите с дорогой. Именно из-за ее состояния машины быстро приходят в негодность», – посетовал Евгений Джафаров.

Индивидуальный перевозчик имел в виду объездную дорогу через улицы Луговую, Шатковского, Бульварную, которая хоть и грейдируется, однако ее текущее состояние оставляет желать лучшего. «Грейдировать каждый день ее нельзя – можно до глины сорвать грунт. Но по графику работы там будут. И начнем со следующей недели отсыпку с помощью МКП "Дорожник" и привлечем "ДЭП-191"», – предложил глава города.

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#Свободный #строительство

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Комментарии
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  • filva

    filva
    37 минут назад

    ПУТЕПРОВОД-когда отсчёт начинать.

  • vertex

    vertex
    32 минуты назад

    Они бы хоть простую дорогу по Станиславского в нормальный вид привели, большегрузы ежеминутно грохочут под окнами жителей, пыль столбом.

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