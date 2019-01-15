Путепровод в Свободном постараются построить быстрее, чем планировалось

Владимир Александрович провел встречу с предпринимателем, к которому накопилось много вопросов по поводу перевозок. На встрече глава города озвучил новости, волнующие как перевозчиков, так и жителей залинейного микрорайона. Путепровод построят не за два года, как говорилось ранее, а за восемь месяцев. Дополнительно прорабатывается вопрос об асфальтировании проблемных участков объездной дороги, сообщает пресс-служба главы города.

Разговор начался с выяснения причин того, что периодически не все автобусы выходят по графику, сообщает Gzt-sv.ru. Перевозчик Евгений Джафаров сослался на то, что машины ломаются. Между тем по сведениям присутствовавшего не встрече первого заместителя главы Дмитрия Кикотя, на маршруте «46» нет дежурного автомобиля, который должен быть в соответствие с договором. «Чем я могу вам помочь? Мы с вами для людей работаем, а не наоборот, поэтому надо решать вопросы», – отметил глава города Владимир Константинов. «Помогите с дорогой. Именно из-за ее состояния машины быстро приходят в негодность», – посетовал Евгений Джафаров.

Индивидуальный перевозчик имел в виду объездную дорогу через улицы Луговую, Шатковского, Бульварную, которая хоть и грейдируется, однако ее текущее состояние оставляет желать лучшего. «Грейдировать каждый день ее нельзя – можно до глины сорвать грунт. Но по графику работы там будут. И начнем со следующей недели отсыпку с помощью МКП "Дорожник" и привлечем "ДЭП-191"», – предложил глава города.