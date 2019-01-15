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15февраля
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В Благовещенске локализован пожар на базе «Амур»

В Благовещенске локализован пожар на базе «Амур»
Фото: www.amur.info

В Благовещенске пожарные локализовали крупный пожар на базе «Амур». Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. Работы по тушению возгорания продолжаются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», информация о пожаре на базе «Амур», расположенной на улице Пионерской, поступила на центральный пункт пожарной связи в 05:45 по местному времени. Как сообщает Главное управление МЧС России по Амурской области, возгорание произошло в складском помещении. Автоматически по повышенному номеру вызова выехали боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных подразделений в здании наблюдалось сильное задымление. Предварительно площадь пожара составляла 200 квадратных метров, затем стало ясно, что она составила 1 000 квадратных метров.

В тушении пожара задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего на месте работают 107 человек и 25 единиц техники.

Тушение осложняет очень плотно уложенный товар. Во многих местах нет возможности пройти пожарным, трудно пролить. Товар, хранившийся на базе, из разного материала, есть очень горючие вещества.

В районе места происшествия наблюдается задымление. Специалисты управления Роспотребнадзора установили превышение уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения на месте пожара и на территории жилой застройки.

Жителям района необходимо сократить время пребывания на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, а в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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#МЧС #пожары #происшествия

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