«Итоги недели» по новостям Амур.инфо подвел Андрей Молев (видео)

Как он сам признался, пригласить Андрея на роль ведущего «Итогов недели» решено в честь 18-летия «Альфа-канала», которое отметили во вторник, 12 февраля.

Александр Мигуля пожалел Благовещенск, мэром которого он когда-то был. «Если вы нас смотрите, приезжайте и посмотрите, нужно ли нас жалеть», – предлагает Андрей экс-главе города.

Врачи, санитарки и медсестры Благовещенской городской клинической больницы пожаловались на значительное сокращение зарплат. Медики написали письмо губернатору Амурской области. В амурском минздраве ответили на претензию. «Денег нет, но вы держитесь», – резюмировал ведущий.

Сотрудника Росреестра задержали за получение взятки в 170 тысяч рублей. Взяткодатель тоже задержан. Обе подозреваемые – женщины. Обе заключены под стражу.

Еще одна новость, собравшая тысячи просмотров, начинается словами очевидцев пожара в сауне города Свободного: «Бабы выбегали полуодетые». Комментируя этот случай, Андрей Молев процитировал несколько комментариев к новости.

Минвостокразвития ко Дню святого Валентина выпустило серию картинок про Дальний Восток в стиле жвачки Love is. Читателям Амур.инфо так понравилась идея, что они придумали свои варианты подписей – их также озвучил ведущий «Итогов недели». «Мы даже запустили конкурс на самую оригинальную подпись», – сообщил Андрей и предложил оставлять свои варианты дальневосточных «валентинок» в комментариях.