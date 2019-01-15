Писатель Юзефович просит поделиться фотографиями старого Благовещенска

Писатель и историк Леонид Юзефович просит благовещенцев пройти по следам барона Унгерна – одной из самых таинственных фигур Гражданской войны. Человек, которого называли Черным бароном, служил в Благовещенске в 1910–1912 годах.

«Мне нужна дореволюционная фотография улицы Новой, прежнее название – Безымянная. В интернете найти не могу. Вдруг кто-то из благовещенцев мне в этом поможет?» – обратился Леонид Юзефович к читателям на Фейсбуке.

Подписчики из Благовещенска откликнулись, но фотографий улицы Безымянной не нашли. «Здравствуйте, Леонид Абрамович. Просмотрел все известные мне сборники дореволюционных фотографий, в том числе из собрания Литуса. К сожалению, фото улицы Безымянной не обнаружил. Да и вряд ли таковая существует. Это была небольшая улочка на западной окраине города. Возможно, вас интересует какой-то более конкретный объект – тогда можно поискать», – ответил кандидат исторических наук, благовещенец Владимир Пушкарев. Он также рассказал, что во время работы в архивах нашел информацию о службе Унгерна в Благовещенске: «Ничего особенного: в основном дисциплинарные взыскания», – уточнил Владимир.

Позже Леонид Юзефович еще раз упомянул Благовещенск: «Просматривал фотографии дореволюционного Благовещенска, где одно время служил Унгерн, и удивился монументальности этого еще не вполне достроенного здания молоканского "молебного дома" (год не указан). Со словом "молокане" у меня всегда связывалось что-то бедное, сирое, потаенное», – удивляется писатель.

На представленном в посте фото запечатлено строящееся здание молоканского молитвенного дома. Его построили в самом начале ХХ века на средства прихожан. В Благовещенске было много молокан, многие из них были состоятельными людьми, поэтому здание получилось внушительным. В настоящее время в этом доме находится кардиохирургический центр Амурской государственной медицинской академии, его адрес: улица Горького, 97.

«Живу напротив этого здания. К стыду своему и не знал, что там раньше находилось, – признался в комментариях житель Благовещенска Александр. – Молокане у нас были очень серьезными людьми. До сих пор существует молоканское кладбище».