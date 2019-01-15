Мэр Благовещенска проверила, как город готовится к сезону паводков (фото)

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14 февраля мэр Благовещенска Валентина Калита с заместителем Виталием Рудненком, представителями управлений по делам ГО ЧС, ЖКХ, МП ГСТК, а также руководством Благовещенского района и директором СПК «Тепличный» обсудила меры по предотвращению подтоплений в паводковый период.

В районе улицы Тепличной на сегодня продолжаются работы на водном канале, который послужит для пропуска талых и родниковых вод. Ход работ регулярно контролируют специалисты городской мэрии и администрации Благовещенского района, в ведомстве которого находится данная территория.

Река Чигири, проходящая по землям двух муниципалитетов, доставляет неудобства их жителям. Несколько лет назад в период паводка в районе улицы Воронкова оказывались подтопленными частные гаражи, проезжая часть улицы и даже подвалы домов.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, благодаря обновленной водопропускной системе лишняя вода не будет выходить из берегов и затапливать улицы Студенческая, Воронкова и Василенко в микрорайоне областного центра. По словам экспертов, специфические конструкции для канала в Амурской области не изготавливаются, их доставляли из Хабаровска.

Отмечается, что подобное укрепление – это часть проекта по обустройству дороги, которая свяжет Благовещенск и улицу Центральную села Чигири. По информации главы Благовещенского района Сергея Адаменко, участок трассы протяженностью 300 метров планируется обустроить в рамках дорожного сезона этого года. Строители выполнят здесь укладку асфальта, благоустройство, включая освещение. На эти цели уйдет порядка 30 миллионов рублей. Одновременно начнется реконструкция грунтовой дороги, ведущей в село Чигири, которая станет продолжением 300-метрового участка.

«На этой неделе мы провели заседание городской КЧС, где обсудили вопросы прохождения весеннего паводка и обозначили участки, которые требуют особого внимания. Это прежде всего касается реки Чигири, создающей проблемы для жителей Благовещенска. Также летом в микрорайоне продолжится установка ливневой канализации, так что в ближайшей перспективе эти проблемы будут вообще сняты», – отметила Валентина Калита.

Кроме того, во время выездной проверки Валентина Сергеевна уточнила, какие еще меры предпринимаются для прохождения весеннего паводка в штатном режиме. Для того чтобы снизить нагрузку на водные сооружения, специалисты изымают лед из русла водоема и вывозят.

«На сегодняшний день количество накопленного льда гораздо меньше, чем это было в прошлом году. И если до марта не будет интенсивного снега, надеюсь, мы избежим подтопления. За зиму канал заполняется грунтовыми водами, к тому же в этой местности присутствуют родники, и в период активного таяния вода идет на городские улицы. Чтобы избежать этого, мы проводим вот такие ежегодные мероприятия», – рассказал заместитель мэра Благовещенска Виталий Рудненок.

Пресс-служба отмечает, что водоотводной канал в районе Тепличной поможет избежать подтопления не только в микрорайоне. Основная проблема в том, что когда Чигири переполнена, вода переходит через улицу Воронкова и заполняет ливневки по улице Студенческой. Дальше сток направляется в реку Бурхановку, уровень которой также резко поднимается. Как следствие, начинается подтопление сразу нескольких районов города – улицы Дьяченко, реки Бурхановки на территории станции скорой помощи по Калинина, бывшего Мясокомбината по Театральной и района «Амурского металлиста». Новое сооружение позволит решить эти проблемы.