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сегодня, 17:52 1

Пожар на базе «Амур» продолжается: площадь горения выросла в пять раз

Пожар на базе «Амур» продолжается: площадь горения выросла в пять раз
Фото: очевидцы

Уже около 12 часов в Благовещенске горят склады торговой базы «Амур». Площадь горения выросла с 200 квадратных метров почти до 1 000. На тушении работают 21 единица техники и 79 человек личного состава, подняты силы резерва.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сообщение о возгорании на складе по улице Пионерской поступило сегодня в 05:45. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, предварительно, площадь горения составляла 200 квадратных метров.

В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что тушение осложняет очень плотно уложенный товар, во многих местах нет возможности пройти пожарным, трудно пролить. Товар из разного материала, есть очень горючие вещества.

Благовещенцы, проживающие в районе места происшествия, жалуются на то, что на улице тяжело дышать. Ранее специалисты управления Роспотребнадзора исследовали воздух на содержание вредных химических веществ в радиусе 50 метров от места возгорания. Установлено превышение уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения на месте пожара и на территории жилой застройки.

Ведомство рекомендует жителям района закрыть форточки, сократить время пребывания на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

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#МЧС #пожары #происшествия

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11 октября 2017, 20:12
Комментарии
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  • Сарочка

    Сарочка
    28 минут назад

    То пожар, то взрывы от газа, то аварии, что за несчастье преследует Россию в этом начавшемся году

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