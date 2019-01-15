Лолита с ноября не может получить пенсию

Знаменитая в России и на Украине певица Лолита Милявская заявила, что ее пенсия не превысит шести тысяч рублей в месяц. Она пожаловалась на проблемы с Пенсионным фондом.

Артистка подчеркнула, что ей до сих пор не выплатили пенсию. «Я еще не получила. С ноября мне парят мозг и не могут посчитать пенсию. Она не будет больше шести тысяч рублей», — отметила Лолита в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Певица пообещала обнародовать точный размер своей пенсии, когда получит ее. Она вспомнила интервью видеоблогера Юрия Дудя с телеведущим Дмитрием Киселевым, который на вопрос о размере своей пенсии предложил Дудю снять трусы и обнажить свой половой орган. «Я не буду снимать трусы, я просто опубликую пенсию», – подчеркнула Лолита.

Артистка объяснила, что начисление пенсии не идет из-за ее работы на Украине. «Я не могу доказать все 35 лет своего стажа. Потому что часть моего стажа, половина моей жизни – это Украина. Туда запросы никто... Да если бы даже послали, никто не будет подтверждать мой стаж. Поэтому я понимаю, что из 35 лет мне могут посчитать последние годы. В пенсионном сказали: "У вас не хватает трех месяцев стажа, положите куда-нибудь пенсионную книжечку на три месяца"», – поделилась артистка.

Лолита возмутилась тем, что подобная ситуация могла бы произойти с небогатыми стариками. «С ноября я не получаю пенсию. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию? А если бы это было, твою дивизию, то, без чего нельзя обойтись?» – возмущалась певица в эфире.