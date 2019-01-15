Семьи погибших ветеранов боевых действий и инвалиды боевых действий получат по 10 тысяч

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Ветераны боевых действий с инвалидностью и семьи погибших ветеранов в 2019 году получат единовременные выплаты из бюджета Амурской области. Амурчане получат по 10 тысяч рублей. Выплаты приурочены к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В правительстве Амурской области пояснили, что деньги поступят ветеранам и семьям погибших до конца февраля текущего года. Единовременная выплата из средств областного бюджета выплачивается ежегодно начиная с 2012 года.

«15 февраля 2019 года исполнился 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Боевые действия в Афганистане, продолжавшиеся более 10 лет, занимают особое место в истории нашего государства. Мы помним подвиг, который совершили наши ветераны и стараемся поддерживать их в мирное время», – сказала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

В 2019 году данную выплату получат 26 инвалидов и 88 семей погибших участников боевых действий.