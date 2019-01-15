Житель Тамбовки лишился 40 тысяч рублей, поверив «приятелю»

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Житель села Тамбовка Тамбовского района стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники использовали схему, в которой один из них прикинулся приятелем амурчанина.

Установлено, что мужчине 1954 года рождения позвонил гражданин, представившийся приятелем. И рассказал, что попал в неприятную ситуацию, связанную с сотрудниками правоохранительных органов. Жителя Тамбовки попросили перевести на определенный счет 20 тысяч рублей, чтобы помочь знакомому решить проблему. Мужчина выполнил просьбу. Затем злоумышленник вновь запросил такую же сумму. Амурчанин снова перевел 20 тысяч рублей на чужой счет. Когда же звонивший затребовал еще денег, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества следователи ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело. Как выяснилось, настоящий приятель потерпевшего ничего ни в какие неприятные ситуации не попадал.

Сейчас полицейские устанавливают преступников, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

«В случае поступления сообщения о неприятности с вашими родными и близкими, не поддавайтесь требованиям звонившего. Необходимо прервать разговор и попытаться связаться с тем человеком, который якобы попал в беду. Обязательно доведите информацию о способах защиты от мошенников до своих пожилых родственников и близких людей», – напоминают полицейские.

Амурчан, в случае совершения в отношении них мошеннических действий, призывают сразу же обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – с мобильного), 59-40-59 – телефон доверия УМВД.