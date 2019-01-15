На футбольном турнире в Благовещенске приезжие команды заняли весь пьедестал

В пятницу, 15 февраля, в Благовещенске завершился футбольный турнир среди детей 2008–2009 годов рождения. На него съехались восемь команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Благовещенска.

Турнир был организован благовещенским клубом «Звезда», который выставил сразу две команды. Однако еще больше – три команды привез известный клуб «СКА-Хабаровск». Игры проходили на новом крытом футбольном поле в микрорайоне Европейский. Турнир длился четыре дня и завершился победой гостей.

Первое место заняла команда «СКА-Хабаровск» 2008 года рождения, на второй строчке – «Локомотив» из Уссурийска, замкнула тройку лидеров снова хабаровская команда – «СКА-Хабаровск» 2009 года рождения.