Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:59 0

На футбольном турнире в Благовещенске приезжие команды заняли весь пьедестал

На футбольном турнире в Благовещенске приезжие команды заняли весь пьедестал
Фото: www.amur.info

В пятницу, 15 февраля, в Благовещенске завершился футбольный турнир среди детей 2008–2009 годов рождения. На него съехались восемь команд из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска и Благовещенска.

Турнир был организован благовещенским клубом «Звезда», который выставил сразу две команды. Однако еще больше – три команды привез известный клуб «СКА-Хабаровск». Игры проходили на новом крытом футбольном поле в микрорайоне Европейский. Турнир длился четыре дня и завершился победой гостей.

Первое место заняла команда «СКА-Хабаровск» 2008 года рождения, на второй строчке – «Локомотив» из Уссурийска, замкнула тройку лидеров снова хабаровская команда – «СКА-Хабаровск» 2009 года рождения.

Просмотров всего: 52

#спорт #футбол

распечатать

Фотогалерея
+9

Спорт 1

Фанаты «Амура–2010» просят Юрия Трутнева спасти команду
В России и мире

Из-за проигрыша российской сборной Сергей Зверев прошёлся голым по Москве
В России и мире

Нападающий Неймар был назван лучшим игроком в матче Камерун — Бразилия
В России и мире

Голландия эффектно обыграла Чили на ЧМ со счётом 2:0
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь