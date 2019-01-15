В Свободном молодой человек украл платье, надев его на себя (видео)

В пятницу, 15 февраля, в одном из торговых павильонов Свободного произошла необычная кража. Молодой человек с товарищами зашел в магазин, взял с вешалки платье 58-го размера и надел его на себя, после чего компания покинула торговую точку.

«Сегодня около полудня зашли два парня и девушка. До того как зайти к нам, они шумели в соседнем павильоне, потом купили беляш и зашли к нам. Девушка отвлекала – спрашивала у продавца про ночнушку, а в это время один парень снял пуховик, надел платье, сверху – пуховик и выскочили», – рассказывает продавец.

Украденное платье 58-го размера продавалось за 1 950 рублей. В полицию владелица магазина обращаться не стала. Вскоре стало известно, что молодые люди учатся в местном колледже. «Если их найдут, мы будем требовать возмещения ущерба, в противном случае придется обращаться в полицию», – сказала владелица магазина.