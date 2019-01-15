В 27 школе Благовещенска остановили обучение из-за пожара на базе «Амур»

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Специалисты управления Роспотребнадзора исследовали воздух на содержание вредных химических веществ в районе, где горит база «Амур». Установлено превышение уровня предельно допустимых концентраций продуктов горения на месте пожара и на территории жилой застройки.

«Учитывая северо-западное направление ветра и расположение в данном направлении образовательного учреждения МБОУ "Школа № 27 г. Благовещенска" образовательный процесс в школе приостановлен», – сообщает управление Роспотребнадзора.

Исследование атмосферного воздуха продолжается. Ведомство рекомендует жителям района закрыть форточки, сократить время пребывания на открытом воздухе, временно ограничить пребывание детей на игровых площадках, в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее Амур.инфо сообщало, что база «Амур» в Благовещенске начала гореть около 6 часов утра. В тушении пожара задействовано примерно 50 человек и 15 единиц техники.