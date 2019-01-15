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15февраля
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сегодня, 16:05 0

Машину с подписью Путина продали за 1,5 миллиона рублей

Машину с подписью Путина продали за 1,5 миллиона рублей
Фото: Алексей Дружинин, ТАСС

В Австрии во время благотворительного телемарафона «Свет во тьме» (нем. Licht ins Dunkel) власти продали белый кабриолет Volkswagen Beetle, который участвовал в прогремевшей на весь мир свадьбе министра иностранных дел страны Карин Кнайсль. Авто примечательно тем, что на нем оставили подписи знаменитые гости праздника, а самым заметным был Владимир Путин.

Покупателем необычного лота стал бизнесмен из федеральной земли Штирия. Предприниматель отдал за уникальное транспортное средство 20 тысяч евро (примерно полтора миллиона рублей) – не слишком дорого для рынка элитных машин, но для общенационального благотворительного мероприятия эта покупка оказалась на третьем месте по стоимости.

Дороже всего обошлась раритетная страница из газеты Kurier (27 тысяч евро), на втором месте оказались прогулка и обед с бургомистром Вены Михаэлем Хойплем.

В августе 2018 года российский лидер побывал на свадьбе 53-летней главы австрийского МИДа, выходившей замуж за предпринимателя Вольфганга Мейлингера. Все мировые СМИ облетели кадры дружеского поцелуя Путина и Кнайсль и их танца. Президент России подарил невесте самовар, картину и масловыжималку.

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#жизнь #политика #юмор

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