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сегодня, 16:03 0

В сельскохозяйственное предприятие Приамурья инвестируют 10 миллиардов

В сельскохозяйственное предприятие Приамурья инвестируют 10 миллиардов
Фото: amurobl.ru

Правительство Амурской области и компания «УК Содружество» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Крупнейшая в России агропромышленная компания планирует вложить 10 миллиардов рублей в реконструкцию перевалочного зернового пункта в Ромненском районе.

Рядом с зерновым пунктом построят предприятие по переработке масленичных культур. «Сотрудничество с компанией открывает большие перспективы для нашего региона. Сегодня Приамурье переходит от экспорта сырья к его глубокой переработке. Только за прошлые годы мы экспортировали сельскохозяйственного сырья на 170 миллионов долларов. И создание нового производства зерна увеличит эту цифру», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Компания ООО «УК Содружество» три года работает на перевалочном зерновом пункте в Ромненском районе возле села Поздеевка. За это время к складам подвели пять железнодорожных путей и увеличили мощность хранения. В настоящее время склады предприятия могут вместить 35 тысяч тонн зерна. После реконструкции вместимость планируют увеличить.

Продукцию предприятие планирует поставлять в Японию и Китай. Как сообщает правительство Амурской области, к концу 2022 года для нового производства потребуется 200 новых рабочих мест.

Для реализации проекта участок в Ромненском районе планируют включить в состав ТОР «Приамурская». Территория с льготами и преференциями как раз создана для агропромышленных производств с экспортным потенциалом. Недавно в границы ТОР вошел участок Бурейского района.

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#областная власть #сельское хозяйство #экономика

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