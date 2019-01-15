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Осуждены мужчина, расправившийся с таксистом в Тынде, и его сообщница

Осуждены мужчина, расправившийся с таксистом в Тынде, и его сообщница
Фото: instagram.com/mreporter_blg

13 февраля Амурский областной суд вынес приговор 35-летнему жителю Благовещенска и 18-летней жительнице Тынды. Амурчане были признаны виновными в разбое и убийстве таксиста.

Резонансное преступление было совершено в Тынде в декабре 2017 года. Мужчина и девушка решили напасть на водителя такси, чтобы похитить у него деньги.

Сообщники сели в автомобиль, и девушка указала водителю, куда ехать. После остановки мужчина достал нож и, приставив его к шее водителя, потребовал деньги. Рулевой деньги не отдал, и амурчанин ударил его ножом в шею и в голову. Пострадавший скончался. Злоумышленники похитили у таксиста портмоне с деньгами и распорядились ими по своему усмотрению.

Ранее Амур.инфо сообщало, что тело таксиста нашли в сгоревшем автомобиле.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в ходе предварительного расследования мужчина признавал себя виновным, однако виновность девушки отрицал. Его сообщница, напротив, признавала вину в совершении преступления, однако в суде категорически отказалась от ранее данных показаний.

Совокупностью неопровержимых доказательств их вина была доказана в полном объеме.

Суд назначил мужчине 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а его напарнице – 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу еще не ступил.

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