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На пункте пропуска Благовещенска начнется ремонт терминала

На пункте пропуска Благовещенска начнется ремонт терминала
Фото: www.amur.info

В субботу, 16 февраля, на выездном направлении смешанного пункта пропуска Благовещенск в залах ожидания, переходах и залах оформления, расположенных на втором этаже терминала № 2, будут проводиться ремонтные работы.

Пресс-служба областного минэкономразвития со ссылкой на информацию ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» сообщает, что оформление желающих выехать в Хэйхэ будет осуществляться через реверсный зал терминала № 2 на первом этаже, а также в терминале № 3.

Для уточнения информации рекомендуется обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО»: 8 (4162) 59-57-64.

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#Китай #таможня

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