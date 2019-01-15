На пункте пропуска Благовещенска начнется ремонт терминала

В субботу, 16 февраля, на выездном направлении смешанного пункта пропуска Благовещенск в залах ожидания, переходах и залах оформления, расположенных на втором этаже терминала № 2, будут проводиться ремонтные работы.

Пресс-служба областного минэкономразвития со ссылкой на информацию ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» сообщает, что оформление желающих выехать в Хэйхэ будет осуществляться через реверсный зал терминала № 2 на первом этаже, а также в терминале № 3. Для уточнения информации рекомендуется обращаться в справочную службу ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО»: 8 (4162) 59-57-64.

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Василий Кленин