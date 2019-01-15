Ролевой фестиваль, ледолазание и лыжня: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет несколько спортивных мероприятий: соревнования по лыжным гонкам, первенство города по пулевой стрельбе из пневматического оружия, соревнования по ледолазанию. Горожане смогут побывать на ролевом фестивале и отметить День святого Валентина. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в эти выходные дни.

Суббота, 16 февраля

На Чигиринском водохранилище 16 февраля пройдут сразу два соревнования. На 11:00 запланировано открытие третьего этапа чемпионата города по ледовым автомобильным гонкам. Здесь же будут проходить заезды в зачет второго этапа чемпионата по зимнему дрифту. Всех любителей зимних гонок приглашают в качестве зрителей.

Около 40 спортсменов примут участие в открытом первенстве города по лыжным гонкам «Лыжня на Моховой». Это будет уже 4-й этап. Зрителей и болельщиков ждут на открытии 16 февраля в 12:00.

ДК профсоюзов приглашает на «Антикризисный концерт». В программе принимают участие солисты Денис Быков, Анастасия Михайлова, Нина Крылова, Илья Прилучный, баянист-виртуоз Дмитрий Ципа, танцевально-эстрадная студия «Позитив», танцевально-спортивный клуб «Альтаир», школа танца «Ритм», школа восточного танца «Джаянти» и Наталия Казаева, и другие. Начало в 14:00.

В «Островах» отметят День Святого Валентина. В субботу там организуют тематический праздник, на который приглашают всех влюбленных и желающих найти свою любовь. Зрителей ждут концертная программа в «Старом городе» и большой флешмоб.

Также в «Островах» состоится финал конкурса «Голос. Дети. Острова». Голосование за участников будет очным. Поэтому все присутствующие смогут повлиять на победу конкурсантов. Начало в 16:00.

Театр кукол приглашает на спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки». Начало в 11:00. А в театре драмы в 18:00 можно посмотреть «Любовь и голуби».

Воскресенье, 17 февраля

Среди 20 спортсменов в это воскресенье определят сильнейших в открытом первенстве города по ледолазанию. Победителем станет участник, который быстрее других пройдет финальную трассу. Начало соревнований в 11:00 по адресу: улица Ленина, 325.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Зимовье зверей». В театре драмы в 12:00 можно будет посмотреть спектакль «Вождь краснокожих», а в 18:00 спектакль «Тартюф, или Обманщик».

В малом зале ОКЦ 16 февраля покажут спектакль ростовых кукол «Приключения непослушной хрюшки». Начало в 16:00.

Также благовещенцев ждет театрализованная встреча с заслуженной артисткой Российской Федерации Ольгой Долгой «Играем в куклы». В 12:00 часов в музее «Дом Саяпина» можно будет узнать секреты изготовления кукол и научиться ими управлять, получить урок актёрского мастерства и принять участие в кукольном представлении. Приглашаются зрители с трех лет.

Суббота и воскресенье, 16 и 17 февраля

Оба выходных дня в городе будет проходить чемпионат и первенство города Благовещенска по пулевой стрельбе из пневматического оружия ко Дню защитника Отечества. Более 30 спортсменов из Благовещенска, Свободного, Белогорска и Тынды будут показывать свое мастерство. Самому юному заявившемуся участнику 8 лет, а самому старшему уже за 50. Открытие спортивного мероприятия состоится в 09:00 в тире «Динамо».

Также два дня продлится ролевой фестиваль «АРФа: Кабаре «Паровое сердце» от клуба ролевого и исторического моделирования «Дружина». Мероприятие проведут в Городском доме культуры. 16 февраля в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля (доступно для зрителей), а с 12:00 до 18:00 пройдет павильонная игра (только для участников). 17 февраля все мероприятия будут доступны для зрителей: это ролевой турнир (с 10:00 до 13:00), видеосалон (с 14:00 до 15:20), презентация игр следующего сезона (с 15:30 до 16:50) и бал ( с 17:00 до 20:30).