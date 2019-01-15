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В Благовещенске сняты с продажи мясо птицы и молочная продукция

В Благовещенске сняты с продажи мясо птицы и молочная продукция
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске сотрудники управления ветеринарии Амурской области провели плановый рейд. С прилавков ВДНХ и «Фермерского дома» сняли мясную и молочную продукцию.

Всего во время рейда выявлено шесть случаев торговли сомнительными продуктами животного происхождения. «В ходе планового мероприятия с продажи сняли мясо птицы – тушки кур, гусей, перепелок и цесарок, а также 12 килограммов молочной продукции. Продавцы не смогли подтвердить происхождение продуктов и предоставить ветеринарно-сопроводительные документы на свой товар. Без документов продавали также домашние пельмени и кровяную колбасу», – рассказывает замначальника управления ветеринарии и племенного животноводства области Анатолий Нижник.

Потенциально опасный товар без документов сняли с продажи и передали на ответственное хранение владельцам. Им придется выплатить штраф за нарушение.

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#закон #торговля

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