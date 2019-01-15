Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:59 17

В амурском минздраве рассказали, сколько получают врачи и медсестры

В амурском минздраве рассказали, сколько получают врачи и медсестры
Фото: Амур.инфо

Врачи Амурской области в среднем, по официальной информации, получают 79 тысяч рублей, а медсестры – почти 40 тысяч. Об этом на брифинге для журналистов рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова. Она подчеркнула, что информация о «значительном» снижении зарплат не соответствует действительности.

«Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Амурской области на 2019 год установлен в размере 39 тысяч 548 рублей. Размер средней заработной платы в целом по субъекту, в рамках реализации указа президента о повышении заработной платы, по врачам должен составлять 79 тысяч рублей, по среднему и младшему медицинскому персоналу – 39 500 рублей. Показатели средней заработной платы медиков за январь текущего года выполнены, – заявила Наталья Газданова.

Ранее в редакцию Амур.инфо обращались медики Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных учреждений. Они сообщили, что в январе получили гораздо меньшую заработную плату, чем в предыдущие месяцы.

По словам одной из санитарок, раньше младший медицинский персонал получал около 38 тысяч. За январь женщине начислили 18 000 рублей, при окладе 6 600 рублей.

Врач рассказала, что ее зарплата доходила до 60 тысяч рублей, а сейчас «чуть больше 30 тысяч вышло». Причем оклады у медиков были повышены. А плата за «интенсивность», по их словам, уменьшилась.

В амурском министерстве здравоохранения рассказали, что, по официальным сведениям, информация о «значительном» снижении зарплат не соответствует действительности. В частности, в детской областной больнице средний размер заработной платы врачей составил в январе 81 200 рублей, среднего медицинского персонала – 44 800 рублей.

В Амурском областном онкологическом диспансере врачи в среднем, по информации минздрава, получают 95-97 тысяч рублей. А средний размер заработной платы врачей Благовещенской городской клинической больницы за январь составил 72 тысячи.

При этом власти подтвердили, что при повышении официальных окладов, выплаты стимулирующего характера уменьшились.

«Фонд стимулирующих выплат сформирован в меньшем размере в отдельных медицинских организациях в виду невыполнения плановых объемов медицинской помощи и недостижения целевых показателей деятельности медицинской организации. Не выполнены объемы по диспансеризации населения, по оказанию медицинской помощи в неотложной форме, по профилактическим медосмотрам, что приводит, безусловно, к потере поступающих денежных средств на содержание медицинской организации», – пояснила заместитель министра.

На вопрос журналиста о причинах невыполнения плана, Наталья Газданова ответила: «Не выполнено оно потому, что плановое задание нужно разбить помесячно и далее осуществлять подворовые обходы, приглашать население для проведения профилактических осмотров».

В частности, план не выполнили Завитинская и Ромненская больницы. В результате, отметила Наталья Газданова, произошло снижение доплат за интенсивность и«снижение выплат по результатам аттестации рабочих мест, работающих во вредных условиях труда».

«Мы понимаем, что если повышать оклады и оставлять выплаты стимулирующего характера на прежнем уровне, то у нас резко вырастет фонд заработной платы и расходов на другие статьи: медикаменты, питание, их просто не будет. Поэтому цель сохранить заработную плату и выплаты стимулирующего характера осуществлять по критериям результативности за объем и качество выполненной работы», – сообщила заместитель министра.

Фонд оплаты труда на данный момент составляет большую часть расходов медицинских учреждений. К примеру, в январе 2019 года поступления по ГАУЗ АО «БГКБ» в части ОМС составили 74 миллиона рублей. Фонд оплаты труда с начислениями составил 66,3 миллиона рублей, что составило 89 % от суммы поступивших средств.

Мощность Благовещенской городской больницы по данным за 2018 год – 715 коек. В больницу ежегодно за медицинской помощью обращаются примерно 40 тысяч человек, из них в стационар госпитализируются около 24 тысяч человек.

Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году средняя заработная плата врачей должна была вырасти до 200 процентов от средней заработной платы в регионе.

«Цель повышения заработной платы медицинскому персоналу – это не доведение заработной платы до определенного уровня, а повышение качества оказания медицинской помощи населению региона», – подчеркнула Наталья Газданова.

Просмотров всего: 2550

#здоровье #областная власть #финансы

распечатать


Общество

В Амурской области повысят пособие при передаче ребенка в семью
Общество 9

В Ивановском районе интернат договорился об оплате мусора не по нормативу
Общество 4

В Октябрьской больнице уволена замглавврача из-за нарушений ТК
Общество 58

Замминистра здравоохранения Приамурья извинилась перед врачом, получившим зарплату монетами
Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • vit-vit

    vit-vit
    2 часа назад

    Врет и глазом не моргнет

  • vit-vit

    vit-vit
    2 часа назад

    Врет и глазом не моргнет

  • димос

    димос
    2 часа назад

    Хотелось бы уточнить, это суммы в пределах основного рабочего времени или с дополнительными часами в виде совместительства? А то конечно, можно и 100 тыщ получать, домой не появляясь вообще

  • rubop

    rubop
    2 часа назад

    в том и суть, работают на 1.5 и 2 ставки допустим медсестры и возможно получают 40тр

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Минздрав лучше знает сколько врач или медсестра за январь получили чем они сами?

  • CAT

    CAT
    1 час назад

    Что значит "повышать оклады и оставлять выплаты стимулирующего характера на прежнем уровне"??? Выплат стимулирующего характера в расчетных листах за январь у сотрудников первой городской больницы НЕТ СОВСЕМ! Их не уменьшили, их убрали! Как так нагло можно заявлять, что информация о «значительном» снижении зарплат не соответствует действительности???? Вы на расчетные листы сотрудников смотрели? Рвотный рефлекс появляется от подобных заявлений чиновников.

  • ДКВР

    ДКВР
    1 час назад

    Ггг А помните как в начале девеностых над Китайцами смеялиси типо за миску РИСА работают . С медиками можно как с собакой павлова Еду паказали слюна пошла значить сытый и довольный ГА ГА ГА смех сквозь слёзы

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Не хватает? Идите в бизнес....Димон все условия для этого создал )))

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Зачем чиновникам смотреть в расчетные листки?

    Все необходимую информацию им предоставляет руководство больницы. А вот они то заглянули в расчетные листки и подумав немного сделали отписку, что дескать у нас все хорошо.

    Необходимо привлечь к данному вопросу прокуратуру, пусть разберется и найдет виновных лиц.!!!

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Я думаю, чиновники говорят то, что им докладывают. Пора им самим видимо посетить больничку и пообщаться с персоналом

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Поэтому цель сохранить заработную плату и выплаты стимулирующего характера осуществлять по критериям результативности за объем и качество выполненной работы

    Вот именно, за результативность и качество выполненных работ нужно деньги платить! А не за то, что пришел на работу, надел белый халат и с важным видом ходишь по коридорам больницы!

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад



    ~~«Фонд стимулирующих выплат сформирован в меньшем размере в отдельных медицинских организациях в виду невыполнения плановых объемов медицинской помощи и недостижения целевых показателей деятельности медицинской организации. Не выполнены объемы по диспансеризации населения, по оказанию медицинской помощи в неотложной форме, по профилактическим медосмотрам, что приводит, безусловно, к потере поступающих денежных средств на содержание медицинской организации», – пояснила заместитель министра.

    На вопрос журналиста о причинах невыполнения плана, Наталья Газданова ответила: «Не выполнено оно потому, что плановое задание нужно разбить помесячно и далее осуществлять подворовые обходы, приглашать население для проведения профилактических осмотров».



    это бред какой то. врачи должны ходить по квартирам и приглашать идти к ним лечиться?

  • жыгули

    жыгули
    58 минут назад

    это бред какой то. врачи должны ходить по квартирам и приглашать идти к ним лечиться?зачем? проще делается - приписками

  • Братеев

    Братеев
    57 минут назад

    полностью лживая администрация-врут врут и врут-надо это послать в центральную прессу-ещё одна тупая дура чиновница

  • Well you give

    Well you give
    47 минут назад

    Братеев

    полностью лживая администрация-врут врут и врут-надо это послать в центральную прессу-ещё одна тупая дура чиновница



    Ну зачем Вы так! Она просто немножечко не в курсе! Страховщики начали контролировать здоровье пациентов по телефону, источник: https://iz.ru/699365/elina-khetagurova/strakhovshchiki-nachali-kontrolirovat-zdorove-patcientov-po-telefonu Изменения начались еще в прошлом году! "Они дают клиентам консультации по услугам ОМС, напоминают о необходимости пройти диспансеризацию (по телефону и через SMS). "

  • Kadet_84

    Kadet_84
    39 минут назад

    А заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова, не задумывалась над тем, что, чтобы медсестре получить, как она (Газданова) выразилась: "почти - 40 тысяч...", она (медсестра) должна "ЖИТЬ" (дневать и ночевать) в стационаре???...

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    5 минут назад



    «Фонд стимулирующих выплат сформирован в меньшем размере в отдельных медицинских организациях в виду невыполнения плановых объемов медицинской помощи и недостижения целевых показателей деятельности медицинской организации. Не выполнены объемы по диспансеризации населения, по оказанию медицинской помощи в неотложной форме, по профилактическим медосмотрам, что приводит, безусловно, к потере поступающих денежных средств на содержание медицинской организации», – пояснила заместитель министра.

    На вопрос журналиста о причинах невыполнения плана, Наталья Газданова ответила: «Не выполнено оно потому, что плановое задание нужно разбить помесячно и далее осуществлять подворовые обходы, приглашать население для проведения профилактических осмотров».

Показать все (17) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь