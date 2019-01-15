В амурском минздраве рассказали, сколько получают врачи и медсестры

Фото: Амур.инфо

Врачи Амурской области в среднем, по официальной информации, получают 79 тысяч рублей, а медсестры – почти 40 тысяч. Об этом на брифинге для журналистов рассказала заместитель министра здравоохранения Амурской области Наталья Газданова. Она подчеркнула, что информация о «значительном» снижении зарплат не соответствует действительности.

«Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Амурской области на 2019 год установлен в размере 39 тысяч 548 рублей. Размер средней заработной платы в целом по субъекту, в рамках реализации указа президента о повышении заработной платы, по врачам должен составлять 79 тысяч рублей, по среднему и младшему медицинскому персоналу – 39 500 рублей. Показатели средней заработной платы медиков за январь текущего года выполнены, – заявила Наталья Газданова.

Ранее в редакцию Амур.инфо обращались медики Благовещенской городской клинической больницы и подведомственных учреждений. Они сообщили, что в январе получили гораздо меньшую заработную плату, чем в предыдущие месяцы.

По словам одной из санитарок, раньше младший медицинский персонал получал около 38 тысяч. За январь женщине начислили 18 000 рублей, при окладе 6 600 рублей.

Врач рассказала, что ее зарплата доходила до 60 тысяч рублей, а сейчас «чуть больше 30 тысяч вышло». Причем оклады у медиков были повышены. А плата за «интенсивность», по их словам, уменьшилась.

В амурском министерстве здравоохранения рассказали, что, по официальным сведениям, информация о «значительном» снижении зарплат не соответствует действительности. В частности, в детской областной больнице средний размер заработной платы врачей составил в январе 81 200 рублей, среднего медицинского персонала – 44 800 рублей.

В Амурском областном онкологическом диспансере врачи в среднем, по информации минздрава, получают 95-97 тысяч рублей. А средний размер заработной платы врачей Благовещенской городской клинической больницы за январь составил 72 тысячи.

При этом власти подтвердили, что при повышении официальных окладов, выплаты стимулирующего характера уменьшились.

«Фонд стимулирующих выплат сформирован в меньшем размере в отдельных медицинских организациях в виду невыполнения плановых объемов медицинской помощи и недостижения целевых показателей деятельности медицинской организации. Не выполнены объемы по диспансеризации населения, по оказанию медицинской помощи в неотложной форме, по профилактическим медосмотрам, что приводит, безусловно, к потере поступающих денежных средств на содержание медицинской организации», – пояснила заместитель министра.

На вопрос журналиста о причинах невыполнения плана, Наталья Газданова ответила: «Не выполнено оно потому, что плановое задание нужно разбить помесячно и далее осуществлять подворовые обходы, приглашать население для проведения профилактических осмотров».

В частности, план не выполнили Завитинская и Ромненская больницы. В результате, отметила Наталья Газданова, произошло снижение доплат за интенсивность и«снижение выплат по результатам аттестации рабочих мест, работающих во вредных условиях труда».

«Мы понимаем, что если повышать оклады и оставлять выплаты стимулирующего характера на прежнем уровне, то у нас резко вырастет фонд заработной платы и расходов на другие статьи: медикаменты, питание, их просто не будет. Поэтому цель сохранить заработную плату и выплаты стимулирующего характера осуществлять по критериям результативности за объем и качество выполненной работы», – сообщила заместитель министра.

Фонд оплаты труда на данный момент составляет большую часть расходов медицинских учреждений. К примеру, в январе 2019 года поступления по ГАУЗ АО «БГКБ» в части ОМС составили 74 миллиона рублей. Фонд оплаты труда с начислениями составил 66,3 миллиона рублей, что составило 89 % от суммы поступивших средств.

Мощность Благовещенской городской больницы по данным за 2018 год – 715 коек. В больницу ежегодно за медицинской помощью обращаются примерно 40 тысяч человек, из них в стационар госпитализируются около 24 тысяч человек.

Согласно указу президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году средняя заработная плата врачей должна была вырасти до 200 процентов от средней заработной платы в регионе.

«Цель повышения заработной платы медицинскому персоналу – это не доведение заработной платы до определенного уровня, а повышение качества оказания медицинской помощи населению региона», – подчеркнула Наталья Газданова.