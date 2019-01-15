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сегодня, 14:42 3

В Благовещенске осужден водитель, регулярно попадавшийся пьяным за рулем

В Благовещенске осужден водитель, регулярно попадавшийся пьяным за рулем
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины. Он обвинялся в том, что любил ездить пьяным за рулем. Нарушение фиксировалось три раза.

В мае 2018 года автоинспекторы остановили нарушителя, у которого не было прав, к тому же он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это суд определил ему 15 суток ареста. Однако должных выводов гражданин не сделал и продолжал бесчинствовать: за лето его каждый месяц останавливали автоинспекторы и каждый раз констатировали алкогольное опьянение.

На суде смягчающими обстоятельствами были признаны полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи в ходе дознания полных, последовательных, признательных показаний. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

Благовещенский городской суд определил осужденному наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Водительского удостоверения горожанин лишился на два года и 10 месяцев. «Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией», – уточняет пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#автохам #закон #криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    1 час назад

    Сегодня отметит приговор суда.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Вот пока НАШИ "самые гуманные суды в мире" будут выносить подобные решения (400 часов обязательных работ), пьяное "быдло" и будет колесить по нашим дорогам... НУ КАК ТАК: "...Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел…" И тут же пишут "... любил ездить пьяным за рулем. Нарушение фиксировалось три раза(!!!)… Однако должных выводов гражданин не сделал и продолжал бесчинствовать: за лето его каждый месяц останавливали автоинспекторы и каждый раз констатировали алкогольное опьянение". Три раза(!!!), это рецидив??? Машину конфисковать (нужно было после первого раза), лишение прав, лет на 10(!!!). Хорошо, что во время остановили, не успел никого "закатать"...

  • Сарочка

    Сарочка
    1 час назад

    Какое суровое наказание, суровее не куда, это что за наказание лишать прав, как будто без прав нельзя ездит, отбирать авто и штрафовать таких на ублюдков не 30тысячами а доя начало хотя-бы 300тысячами

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