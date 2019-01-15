В Благовещенске осужден водитель, регулярно попадавшийся пьяным за рулем

В Благовещенске городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины. Он обвинялся в том, что любил ездить пьяным за рулем. Нарушение фиксировалось три раза.

В мае 2018 года автоинспекторы остановили нарушителя, у которого не было прав, к тому же он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. За это суд определил ему 15 суток ареста. Однако должных выводов гражданин не сделал и продолжал бесчинствовать: за лето его каждый месяц останавливали автоинспекторы и каждый раз констатировали алкогольное опьянение.

На суде смягчающими обстоятельствами были признаны полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путем дачи в ходе дознания полных, последовательных, признательных показаний. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

Благовещенский городской суд определил осужденному наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов. Водительского удостоверения горожанин лишился на два года и 10 месяцев. «Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией», – уточняет пресс-служба Благовещенского городского суда.