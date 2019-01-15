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сегодня, 14:36 3

С благовещенцами встретится испанский путешественник Хорхе Санчес

С благовещенцами встретится испанский путешественник Хорхе Санчес
Фото: pixabay.com

Амурское отделение Русского географического общества и Амурская областная научная библиотека организуют в Благовещенске лекции известного испанского путешественника. Это Хорхе Санчес, посетивший за несколько десятилетий многие страны мира, причем далеко не только их столицы и крупнейшие города, но и самые отдаленные уголки.

Как сообщает амурское отделение РГО, в России Хорхе побывал во всех субъектах страны.

Лекция путешественника пройдет в Амурской областной научной библиотеке имени Муравьева-Амурского (улица Ленина, 139) 21 февраля в 17:00. Хорхе Санчес расскажет о своих путешествиях по России, поделится впечатлениями, предложит советы и рекомендации по организации и проведению таких поездок. Вход свободный.

«Хорхе – активный путешественник, для него главное в путешествиях – наблюдения и впечатления от поездок, комфорт не так важен. А значит, в своих перемещениях он выбирает по возможности простые и дешевые варианты транспорта и проживания», – отмечает амурское отделение РГО.

Сообщается, что Хорхе Санчес в последние годы часть своего времени проводит в родной Барселоне, часть – в путешествиях по миру, а часть – в Благовещенске. Он хорошо говорит по-русски.

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#отдых #туризм

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    И что он нам такого нового расскажет, что мы и так знаем...

  • Японамать

    Японамать
    21 минута назад

    Да, был бы это Маноло, таки было б шо слушать.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    11 минут назад

    Покаялся бы к примеру за испанскую добровольческую «Голубую дивизию» воевавшую на восточном фронте против СССР и через которую прошли почти 50 тысяч военнослужащих.

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