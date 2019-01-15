В Благовещенске почтили память солдат, воевавших в Афганистане (фото)

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15 февраля практически во всех муниципалитетах Амурской области проходят митинги и церемонии возложения цветов, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В Благовещенске торжество состоялось в Сквере воинов-интернационалистов.

«Мы отдаем дань уважения тем амурчанам, которые воевали в горячих точках. Мы чествуем тех, кто своим мужеством и отвагой доказал преданность отчизне. Мы склоняем головы в память о павших героях. Мы гордимся нашими земляками, которые геройски сражались вдали от Родины. Наша задача – бережно хранить память о россиянах, исполнивших свой долг перед отчизной», – сказал на митинге заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, во всех территориях области ветеранам – участникам боевых действий сегодня вручают памятные медали «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане».

На митинге в Благовещенске старший прапорщик запаса Николай Мирошниченко, принимавший участие в боевых действиях, отметил, что 15 февраля – день памяти о погибших боевых товарищах. «Самый страшный момент – когда утром здороваешься с товарищем, а к обеду его уже нет. Запомнилось на всю жизнь», – сказал журналистам Николай Мирошниченко.

«Такие мероприятия, прежде всего, напоминают нам о былом, чтобы мы помнили. Традиции передаются молодому, подрастающему поколению», – отметил председатель Амурского областного отделения Всероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов» и Организации ветеранов «Боевое братство» Валерий Вощевоз.