Женщине, купившей 11 авиабилетов на двоих детей, выплатили компенсацию

«После того как об этой истории стало известно, к нам в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье. Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги», – сказала Е. Суркова.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска Наталья Гуменная повезла двоих семилетних детей в Курган на операцию по квоте Минздрава РФ. После операции один из детей смог передвигаться в инвалидном кресле, второй – в специальном лежачем медицинском блоке.

В аэропорту Кургана, откуда женщина должна была вернуться в Москву, а потом в Хабаровск, представитель авиаперевозчика Utair объяснил ей, что для перевозки детей необходима покупка дополнительных мест, и она должна доплатить 48 тысяч рублей за 11 мест. Эти деньги ей в срочном порядке собрали родственники.

История получила широкий резонанс в СМИ. Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку авиакомпании.