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сегодня, 13:38 1

Женщине, купившей 11 авиабилетов на двоих детей, выплатили компенсацию

Женщине, купившей 11 авиабилетов на двоих детей, выплатили компенсацию
Фото: vyastrebov.livejournal.com

Одна из компаний Хабаровска полностью возместила деньги матери-одиночке, потраченные на покупку 11 авиабилетов в компании Utair для двоих детей-инвалидов. Об этом сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток» председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

«После того как об этой истории стало известно, к нам в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье. Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги», – сказала Е. Суркова.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска Наталья Гуменная повезла двоих семилетних детей в Курган на операцию по квоте Минздрава РФ. После операции один из детей смог передвигаться в инвалидном кресле, второй – в специальном лежачем медицинском блоке.

В аэропорту Кургана, откуда женщина должна была вернуться в Москву, а потом в Хабаровск, представитель авиаперевозчика Utair объяснил ей, что для перевозки детей необходима покупка дополнительных мест, и она должна доплатить 48 тысяч рублей за 11 мест. Эти деньги ей в срочном порядке собрали родственники.

История получила широкий резонанс в СМИ. Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку авиакомпании.

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#Дальний Восток #дети #льготные авиабилеты #происшествия #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    5 минут назад

    В век интернета авиакомпашка сделала огромную глупость, попытавшись заработать на детях с инвалидностью. За что сейчас и получит много проблем с органами.

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