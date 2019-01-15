Суд оставил в силе приговор взяткодателю из Свободного

55-летний житель Свободного признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий». Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения со штрафом в размере 25-кратной суммы взятки – осужденный должен государству 1 миллион рублей.

Приговором суда, вступившим в законную силу, установлено, что в октябре 2017 года осужденный, занимавшийся заготовкой древесины на территории Свободненского района, предложил должностным лицам администрации Свободненского района изготовить подложный договор купли-продажи лесных насаждений. Ему это было нужно затем, чтобы беспрепятственно заготавливать и перевозить древесину. За оказанную услугу он пообещал вознаграждение – 40 тысяч рублей. Взятка должна была передаваться в два этапа: первые 20 тысяч после получения подложного договора, оставшаяся часть – в течение двух недель.

Сотрудники администрации согласились с предложением и подготовили необходимые документы. После передачи документов осужденному они получили от него 20 тысяч рублей. Оставшуюся часть взятки мужчина передать не успел – его действия пресекли сотрудники полиции. Как сообщало ИА «Амур.инфо», женщине, работавшей начальником отдела по управлению имуществом в администрации Свободненского района, грозит лишение свободы.

Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии общего режима. «Наказание в виде штрафа будет исполняться самостоятельно. До фактического исполнения приговора в части назначенного штрафа судом сохранен арест, наложенный жилое помещение и земельный участок, принадлежащие осужденному», – сообщает прокуратура Амурской области.