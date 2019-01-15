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сегодня, 13:11 3

Приамурье планирует проводить глубокую переработку сельхозпродуктов

Приамурье планирует проводить глубокую переработку сельхозпродуктов
Фото: amurobl.ru

Итогами работы амурской делегации за первый день работы на российском инвестиционном форуме стали: развитие нового образования, глубокая переработка сельхозсырья и сотрудничество с сильнейшим промышленным регионом страны.

«Форум в Сочи посвящен глобальной теме – реализации национальных проектов. Об этом говорили на пленарном заседании, на котором выступал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, – рассказала министр экономического развития Приамурья Людмила Старкова. – Всем регионам напомнили о необходимости жесткого контроля за реализацией национальных проектов, за соблюдением сроков реализации соглашений по федеральным проектам. Эта установка на ближайшие годы до 2024 года – достигать тех целей, которые определены указом президента».

В первый день форума делегация Амурской области провела ряд встреч, посвященных реализации социальных инициатив, так как именно это направление больше всего волнует население нашего региона.

Одним из первых было подписано трехстороннее соглашение о развитии нового образования в Приамурье между Амурской областью, «Фондом новых форм развития образования», ПАО «СИБУР Холдинг». Стороны договорились о совместной работе для внедрения на территории Приамурья новых форм и методик обучения.

«Это особенно важно для нашей области, так как сейчас у нас активно развиваются новые неспецифичные отрасли, соответственно, мы должны заботиться о том, чтобы все необходимые знания молодежь могла получить в области», – подчеркнула Людмила Старкова.

Развитию на территории Амурской области предприятий по глубокой переработке продуктов сельского хозяйства поспособствует заключение инвестиционного соглашения с компанией «Содружество». Крупнейшая в России компания в сфере АПК заинтересована в сотрудничестве и развитии бизнеса на территории Амурской области. «Содружество» специализируется на глубокой переработке продуктов сельского хозяйства и готова развивать свои предприятия в Приамурье.

«Сотрудничество с компанией открывает большие перспективы для нашего региона, так как сегодня Приамурье переходит от экспорта сырья к его глубокой переработке», – отметила Людмила Старкова.

Кроме того, губернатор Василий Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с Челябинской областью, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#областная власть

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16 декабря 2015, 20:21
Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    13 минут назад

    А где сельхозпродукты будут брать? Сколько не едешь, поля как были местами засеяны соей, так и есть, остальное заросло травой.

  • Noir

    Noir
    2 минуты назад

    Единственная переработка продуктов у нас пока только бульдозером.

  • Dgorg

    Dgorg
    1 минута назад

    Так лес скоро выпилят там и садить будем репу.

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