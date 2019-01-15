На месте сильного пожара в Благовещенске огнеборцы работают в сложных условиях (фото)

В Благовещенске огнеборцы продолжают тушить сильный пожар, возникший на территории торговой базы «Амур». Бороться с огнем приходится в непростых условиях.

Как сообщало Амур.инфо, возгорание произошло рано утром в складском помещении на территории торговой базы «Амур» по улице Пионерской. Она находится за торговой базой «Космо».

Сообщение о пожаре на центральный пункт пожарной связи в Благовещенске поступило в 05:45 утра по амурскому времени. Автоматически по повышенному номеру вызова выехали боевые расчеты Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия пожарных подразделений в здании наблюдалось сильное задымление, сообщает пресс-служба Амурского МЧС.

«Подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона прибыли по повышенному, второму, рангу сложности. В здании размером 90х30 метров горели товары широкого потребления и бытовой химии. Звенья газодымозащитной службы незамедлительно приступили к тушению огня, одновременно проводили наращивание сил и средств. Работать пожарным приходится в очень сложных условиях: в складе очень высокая пожарная загрузка, товар размещен на металлических стеллажах высотой три метра, ширина прохода между стеллажами не более одного метра. В помещении очень высокая температура, сильное задымление, отсутствуют окна, что значительно усложняет ситуацию», – рассказал руководитель тушения пожара, врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области по Государственной противопожарной службе Константин Рыбалко.

Очаг пожара обнаружен, ведется тушение и разбор конструкций. Угрозы распространения пожара на соседние здания нет. Погибших, пострадавших при пожаре нет.

Также на месте происшествия работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, инспекторы и дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, сотрудники полиции.

Специалисты Роспотребнадзора производят замеры наличия вредных веществ. Распространение дыма происходит на промышленную зону, расстояние до ближайшего жилого дома 500 метров. В тушении пожара задействованы огнеборцы Благовещенского гарнизона в составе 40 человека и 12 единиц техники, спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда. Всего на месте работают 49 человек и 15 единиц техники.

Фото очевидцев