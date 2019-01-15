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сегодня, 12:32 2

Подросток, погибший в Тынде, проходил по делу об ограблении ломбарда

Подросток, погибший в Тынде, проходил по делу об ограблении ломбарда

В Тынде ограблен ломбард одного из торговых центров. Полиция по этому делу допрашивала несовершеннолетнего. Этот подросток погиб в ночь с 12 на 13 февраля.

Как проккоментировали в пресс-службе областного управления МВД, сообщение о краже ювелирных изделий из ломбарда поступило в дежурную часть полиции Тынды. Правоохранители возбудили уголовное дело. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Полицейские допросили по делу о краже несовершеннолетнего. Допрос проходил в присутствии воспитателя учебного заведения, в котором обучался подросток. Молодой человек написал явку с повинной, затем его вместе с воспитателем на служебном автомобиле доставили в общежитие учебного заведения.

«Материалы по факту гибели несовершеннолетнего находятся в СО по г. Тында СУ СК России по Амурской области», – уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с 11 на 12 февраля в Тынде погиб подросток. В соцсетях распространялось его видеообращение, в котором парень просит прощения, прощается с близкими и сообщает о намерении покончить жизнь самоубийством. Официально факт самоубийства не подтвержден.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Rak900

    Rak900
    1 час назад

    карма

  • belka717

    belka717
    41 минута назад

    Какая карма!!! Ерунда всё это!

    Моя должница 13 лет не отдаёт долг на крупную сумму, которая уже обесценилась и только благодаря незнакомой женщины, её данные и передала приставу. Решение суда началось 2 месяца назад - с пенсии высылают с Москвы копейки (50%), потому что стаж должницы всего 5 лет, а вы про карму. Недавно случайно нашла её в Инстаграме - торгует на дому детскими товарами, через наложенный платёж - хитрая, не поймать её. Живёт в своё удовольствие и не бедствует, судя по фото.

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