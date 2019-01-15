Подросток, погибший в Тынде, проходил по делу об ограблении ломбарда

В Тынде ограблен ломбард одного из торговых центров. Полиция по этому делу допрашивала несовершеннолетнего. Этот подросток погиб в ночь с 12 на 13 февраля.

Как проккоментировали в пресс-службе областного управления МВД, сообщение о краже ювелирных изделий из ломбарда поступило в дежурную часть полиции Тынды. Правоохранители возбудили уголовное дело. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий они установили лиц, которые могли быть причастны к преступлению.

Полицейские допросили по делу о краже несовершеннолетнего. Допрос проходил в присутствии воспитателя учебного заведения, в котором обучался подросток. Молодой человек написал явку с повинной, затем его вместе с воспитателем на служебном автомобиле доставили в общежитие учебного заведения.

«Материалы по факту гибели несовершеннолетнего находятся в СО по г. Тында СУ СК России по Амурской области», – уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в ночь с 11 на 12 февраля в Тынде погиб подросток. В соцсетях распространялось его видеообращение, в котором парень просит прощения, прощается с близкими и сообщает о намерении покончить жизнь самоубийством. Официально факт самоубийства не подтвержден.