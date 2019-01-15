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сегодня, 12:14 0

В Благовещенске обнаружили двух собак с капканами на лапах

В Благовещенске обнаружили двух собак с капканами на лапах
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенске обнаружены две собаки с капканами на лапах. О первом и втором случаях рассказали в социальных сетях волонтеры организации «Кошкин дом». ИА «Амур.инфо» выяснило подробности.

Одну собаку увидела жительница поселка Моховая Падь Ольга. Животное бегало возле дома амурчанки. Были предприняты несколько безуспешных попыток поймать собаку, но та пугалась и убегала. В итоге беглянку все же изловили и сняли с лапы капкан. Животному оказали медицинскую помощь, рассказала Ольга.

Вторую собаку заметила утром 15 февраля благовещенка Анастасия. «Видела я ее на Мичурина, 15. Она спускалась вниз по улице Дорожников», – сказала горожанка. Животное пока не поймали, в этом требуется помощь. Связаться с Анастасией можно по телефону 8-924-141-98-48.

Пользователи социальных сетей предположили, что капканы на собак ставят специально. «Это новый способ издевательств над животными. Сейчас не травят, а просто причиняют боль, а выявить этих маргиналов нельзя», – полагают люди.

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#животные #происшествия

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