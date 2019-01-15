К разработке стратегии развития Приамурья хотят привлечь лучших специалистов страны

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассчитывает привлечь к конкурсу по разработке проектов стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года лучших специалистов в этой области. Он упомянул о несбывшихся прогнозах в подобной стратегии до 2025 года.

«Если проанализировать первоначальную стратегию до 2025 года, то имеются несбывшиеся прогнозы. Сейчас мы стратегию развития переделываем. Я разговаривал с рядом очень известных людей, которые занимаются в нашей стране профессионально разработкой таких документов, попросил их поучаствовать в конкурсе», - сообщил Василий Орлов агентству «Интерфакс – Дальний Восток» на полях проведения инвестиционного форума в Сочи.

Губернатор отметил, что, по его оценке, Приамурье – один из самых перспективных регионов в стране. В Амурской области два города президентского внимания – Свободный и Циолковский. Строится космодром с перспективой пилотируемых полетов.

«Второе важное направление, о котором пока мало говорят, это газовые проекты общей стоимостью более 2 триллионов рублей. И на основании только этих двух направлений можно смело говорить о большом потенциале региона, не говоря уже о других проектах», – полагает губернатор.

Средства на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проектов стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года» заложены в бюджет области.