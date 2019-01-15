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15февраля
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сегодня, 12:30 14

К разработке стратегии развития Приамурья хотят привлечь лучших специалистов страны

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассчитывает привлечь к конкурсу по разработке проектов стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года лучших специалистов в этой области. Он упомянул о несбывшихся прогнозах в подобной стратегии до 2025 года.

«Если проанализировать первоначальную стратегию до 2025 года, то имеются несбывшиеся прогнозы. Сейчас мы стратегию развития переделываем. Я разговаривал с рядом очень известных людей, которые занимаются в нашей стране профессионально разработкой таких документов, попросил их поучаствовать в конкурсе», - сообщил Василий Орлов агентству «Интерфакс – Дальний Восток» на полях проведения инвестиционного форума в Сочи.

Губернатор отметил, что, по его оценке, Приамурье – один из самых перспективных регионов в стране. В Амурской области два города президентского внимания – Свободный и Циолковский. Строится космодром с перспективой пилотируемых полетов.

«Второе важное направление, о котором пока мало говорят, это газовые проекты общей стоимостью более 2 триллионов рублей. И на основании только этих двух направлений можно смело говорить о большом потенциале региона, не говоря уже о других проектах», – полагает губернатор.

Средства на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка проектов стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Амурской области на период до 2035 года» заложены в бюджет области.

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#областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Вся страна в глубокой яме, а кто то отдельно для области разработает экономический прорыв. Погрязли все в отчетности, в бумаготворчестве. Как работает так и живем.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Тут не понятно что будет завтра, а они на 15 лет вперед планировать собрались.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Орлов уже одну стратегию научно обосновал. Были довольны и наука (деньги заработала) и областное правительство (получило научно обоснованный прогноз). Только вот неудача, прогноз не сбылся и спросить не с кого за бесцельно потраченные бюджетные деньги.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад



    Он упомянул о несбывшихся прогнозах в подобной стратегии до 2025 года.



    А кто-то из "стратегов" ответил за свои прогнозы? Нет. Поэтому такие прогнозы от гороскопа мало отличаются.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    «Если проанализировать первоначальную стратегию до 2025 года, то имеются несбывшиеся прогнозы. Сейчас мы стратегию развития переделываем. Я разговаривал с рядом очень известных людей, которые занимаются в нашей стране профессионально разработкой таких документов, попросил их поучаствовать в конкурсе»,

    Орлов знает шаманов каких-то, видимо. и эти люди смеялись над планами, построенными в 1980-х жить при коммунизме в 2000ом году, разрушая страну в 1991ом.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    А может не надо....звучит как то устрашающе....просто оставьте в покое- отстаньте со всеми своими инновациями и реорганизациями.

    С уважением

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    лучшие специалисты страны сидят на форуме амур.инфо

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    50 минут назад

    oenesterov

    лучшие специалисты страны сидят на форуме амур.инфо



    На форуме сидят живые реальные люди (почти все), зарплата большинства которых далека от статистических 42,5 тысяч в месяц. Это люди, которые каждый день ходят в магазин, оплачивают постоянно растущие счета, не получающие как чиновники материальную помощь к своей нехилой зарплате. Эти люди живут не только в центре Благовещенска, а потому знающие состояние домов, дорог, которых регулярно посылают чиновники. Люди форума (нестеров не в счет, как и тоже из белогорска, к примеру), которые высказывают мнение по должностным обязанностям) реально живут и видят, что НИЧЕГО из написанного в программах не выполняется, или приносит совсем другие плоды. Форумный народ высказывает мнение не за деньги и не по должности. Это белодомовские сказочничиют, хотя им уже никто не верит.

  • Врангель

    Врангель
    35 минут назад

    И строчку в бюджете уже забили небось под это дело?

  • Met 1

    Met 1
    32 минуты назад



    ...на основании только этих двух направлений можно смело говорить о большом потенциале региона



    а чего бояться десять уже лет говорите, еще столько же можно влегкую

  • Tуман

    Tуман
    12 минут назад

    Что-то Василия не туда тянет.

  • Врангель

    Врангель
    11 минут назад

    Да все туда, медиарейтинг же главное.

  • хаййп

    хаййп
    4 минуты назад

    Про эту стратегию забудут через пару лет, и будут придумывать новую.

    Что там с транспортным налогом? Снижают? Или уже забыли?

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 минуты назад

    NatashaBlag

    На форуме сидят живые реальные люди (почти все), зарплата большинства которых далека от статистических 42,5 тысяч в месяц. Это люди, которые каждый день ходят в магазин, оплачивают постоянно растущие счета, не получающие как чиновники материальную помощь к своей нехилой зарплате. Эти люди живут не только в центре Благовещенска, а потому знающие состояние домов, дорог, которых регулярно посылают чиновники. Люди форума (нестеров не в счет, как и тоже из белогорска, к примеру), которые высказывают мнение по должностным обязанностям) реально живут и видят, что НИЧЕГО из написанного в программах не выполняется, или приносит совсем другие плоды. Форумный народ высказывает мнение не за деньги и не по должности.



    Я что-то не поняла… вы меня в нелюди записали? И за что интересно?

    И какую такую материальную помощь мы получаем? И про нехилую зарплату - это что значит? Ну идите, устройтесь на работу, должность пресс-секретаря главы Белогорска вакантна. В чем проблема, если ваши мозги соответсвуют этой должности? Или только постонать на форуме мозгов хватает? Офигеть можно - раз я работаю в администрации, значит не человек? И пишу здесь только за деньги? Вы совсем с дуба рухнули?

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