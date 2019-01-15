Дудя и Ефремова гонят из России из-за обсуждения Путина

Фото: скриншот видео YouTube

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал интервью Юрия Дудя со знаменитостями. Он пристыдил недовольных властью российских звезд.

Эксперт согласился с Маршалом в том смысле, что недовольные властью и страной известные личности могут уехать из России, если им здесь не по душе. «Наконец-то Юрий Дудь получил внятный ответ на свои любимые вопросы про Владимира Путина. Какие же они все недовольные. Панин два года уже уезжает, но все никак не уедет, конечно, ведь Россия-матушка кормит», – высказался Манукян.

При этом он назвал и других нелояльно настроенных к власти звезд. В их числе известный актер, режиссер и телеведущий. «Михаил Ефремов тоже недоволен страной, но зарабатывает постоянно именно в ней», – отметил эксперт в интервью «Дни.ру».

«Даже Серебряков, несмотря на то, что уехал из страны, зарабатывает все равно в России. Все купаются в деньгах, но поругивают власть для порядку», – констатировал Вадим Манукян. Высказался он и о ведущем программы.

Манукян считает, что Дудь является состоятельным человеком. «Он-то чем недоволен? Или подписчики резко слетят и заработки упадут, если Путина начнет поддерживать? Считаю заявление Александра Маршала настоящим контрнаступлением на позиции подобных персоналий, которые получают миллионы и вечно кидаются грязью в страну, в которой подобный их успех стал возможен», – заключил Манукян.