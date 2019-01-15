Аналоговый «Альфа-канал» продолжит работу и после перехода на цифровое телевещание

Два месяца осталось до окончательного прихода цифрового телевидения в Амурскую область. Однако некоторые аналоговые телеканалы и после 15 апреля продолжат вещание, в их числе и амурский «Альфа-канал».

Абоненты кабельного и спутникового телевидения практически не заметят перемен. А тем, у кого дома сигнал на старые телевизоры ловят обычные антенны, придется приобрести необходимое оборудование.

До перемен в цифровом телевещании Приамурья осталось два месяца. 15 апреля аналоговые центральные телеканалы – на них указывает буква «А» около логотипа – перестанут работать. В слепой зоне, не охваченной цифровым сигналом, окажутся 53 населенных пункта области, где живут почти 14 тысяч человек. Чтобы люди не остались без телевидения, по соглашению с правительством области компания МТС установит амурчанам спутниковые тарелки.

«Компания взяла на себя все обязательства. Антенна и установка не будет превышать 6 тысяч рублей в любом месте нашей области. Компания завезла уже антенны в регион, там довольно много сотрудников», – пояснил заместитель председателя правительства Амурской области Андрей Плутенко.

Заявки на установку спутниковых тарелок принимают в местных администрациях. Некоторым жителям «слепой зоны» областное министерство соцзащиты компенсирует установку и подключение оборудования в пределах шести тысяч рублей. В области на это предусмотрели 12 миллионов рублей. Документы на компенсацию от жителей ждут до 1 июля.

«К таким категориям граждан мы относим малоимущие семьи с детьми, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, людей пенсионного возраста», – рассказала министр соцзащиты Наталья Киселева.

Для тех, у кого телевизор и сейчас принимает цифровой сигнал, в апреле практически ничего не изменится. Телеканалы с высоким качеством картинки уже транслируют кабельные операторы, принимают спутниковые тарелки и обычные антенны – при условии, что сами телевизоры выпущены после 2012 года. Тем, у кого старые телевизоры принимают сигнал на антенну, нужно установить приставку, и цифра сразу появится.

Полного отключения «аналога» в Приамурье не произойдет. Телеканалы аналоговых частот по-прежнему будут принимать антенны, вещание продолжится в кабельном и спутниковом ТВ. Но из аналога уйдут некоторые центральные телеканалы, например, ТНТ, ТВЦ и другие – те, что сейчас имеют букву А возле логотипа. Практически это означает еще и то, что на этих каналах перестанут выходить местные программы. Но «Альфа-новости», «Простые вопросы», «Сканер» и другие программы телекомпании «Альфа-канал» из эфира никуда не пропадут. После 15 апреля они по-прежнему будут вещать на кабельном «Альфа-канале» у всех, кто и сейчас его смотрит. Что касается канала «ТНТ-Благовещенск» – его на том же канале заменит другой сетевой партнер.

«Для зрителей нашего телеканала с апреля ничего не изменится. Мы как выходили, так и будем выходить, и в аналоговом телеэфире, и у наших кабельных и IP-операторов. Лицензия, которая есть у нашего телеканала, будет действовать еще несколько лет», – рассказал старший оператор ТК «Альфа-канал» Андрей Молев.

Подробнее о переходе на цифровое вещание можно узнать по телефону горячей линии – 8-800-220-20-02. Специалист поможет с выбором оборудования, расскажет, как подключить приставку. Проконсультировать готовы также в управлении информатизации в рабочее время – 596-262 и в областном министерстве социальной защиты населения – 200-213. До конца февраля горячие линии появятся и в каждом муниципалитете.