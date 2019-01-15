Люди из разбившегося на Новотроицком шоссе BMW не получили серьезных травм

Фото: ИА «Сканер»

Парень и девушка, которые находились в автомобиле BMW, разбившемся на Новотроицком шоссе, сейчас находятся в больнице. Как стало известно «Сканеру», вопреки первоначальной информации, амурчане не получили серьезных травм. Они лежат в обычном отделении.

Также известно, что у погибшей в ДТП женщины 1974 года рождения – водителя легковой машины – осталась дочь. Как сообщало Амур.инфо, автомобильная авария произошла вечером 14 февраля. По факту возбуждено уголовное дело.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев