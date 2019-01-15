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15февраля
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сегодня, 11:14 17

Люди из разбившегося на Новотроицком шоссе BMW не получили серьезных травм

Люди из разбившегося на Новотроицком шоссе BMW не получили серьезных травм
Фото: ИА «Сканер»

Парень и девушка, которые находились в автомобиле BMW, разбившемся на Новотроицком шоссе, сейчас находятся в больнице. Как стало известно «Сканеру», вопреки первоначальной информации, амурчане не получили серьезных травм. Они лежат в обычном отделении.

Также известно, что у погибшей в ДТП женщины 1974 года рождения – водителя легковой машины – осталась дочь.

Как сообщало Амур.инфо, автомобильная авария произошла вечером 14 февраля. По факту возбуждено уголовное дело.

Просмотров всего: 3822

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ушаков Дмитрий

    Ушаков Дмитрий
    2 часа назад

    Жаль...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    Ушаков ДмитрийЖаль...


    ++++++++++++++++++++++

  • Яя10

    Яя10
    2 часа назад

    интересно как быстро отскочит водятел бмв

  • kidman

    kidman
    2 часа назад

    Сейчас подлечат чуть-чуть. За счёт бюджета (т.е. наш с вами счёт). Потом девочка - к любящим папе с мамой, а мальчик великовозрастный - на год-другой (в лучшем случае) в колонию-поселение. Да здравствуют российские законы - самые деби... гуманные законы в мире!

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Однозначно будут отмазывать. Причем нагло , ценично и демонстративно.

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Однозначно будут отмазывать. Причем нагло , ценично и демонстративно.

  • Max-1990

    Max-1990
    1 час назад

    Однозначно будут отмазывать. Причем нагло , ценично и демонстративно.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Max-1990

    Однозначно будут отмазывать. Причем нагло , ценично и демонстративно.



    Зачем отмазывать, если родители оплатят применение сторон. Далеко не первый раз когда родители выродков, убивших людей при помощи автотранспорта, приносили пострадавшей стороне несколько миллионов рублей (для них это не проблема) и те не требовали жёстких посадок. У нас в стране узаконена охота на людей.

  • Oksanna

    Oksanna
    1 час назад

    И ведь самое обидно, ты соблюдаешь все правила, а страдаешь из-за таких уродов, которые нарушают направо и налево.

  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Людей из за руля надо убирать.. в нашей стране в первую очередь.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    У погибшей осталась дочь,а этим утыркам ничего не будет.Хотя за такие дтп надо сажать как за умышленное убийство!

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Cемен Васильевич А.У погибшей осталась дочь,а этим утыркам ничего не будет.Хотя за такие дтп надо сажать как за умышленное убийство!


    Бывает убийство неумышленное?

  • ccc28rus

    ccc28rus
    55 минут назад

    Бывает непредумышленное. Например: толкнул кого-нибудь, тот подскользнулся, упал, расшиб голову, умер.

    А по новости: жалко погибшую женщину.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    52 минуты назад

    Adolf

    Cемен Васильевич А.

    У погибшей осталась дочь,а этим утыркам ничего не будет.Хотя за такие дтп надо сажать как за умышленное убийство!



    Бывает убийство неумышленное?


    Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Когда надо, бывает.

  • chilly

    chilly
    40 минут назад

    Женщины нет. У её дочери больше нет мамы. И всё потому, что утырок с богатыми родителями перед шалавой крутого гонщика из себя строил. Наказание? Да не будет там адекватного наказания, вон, даже небесная канцелярия почему-то по-минимуму счет выставила.

  • Вася45

    Вася45
    40 минут назад

    Это неосторожность!? Это умышленно!!

    Жаль, что этот скот с целым позвоночником.

  • }{омут

    }{омут
    8 минут назад

    Парень 24 лет, должен уже уметь более менее ездить, скорость была нормпльная, возможно не больше 100км.ч, фит тоже ехал, не стоял на месте, поэтому повреждения такие. Есть информация, от ребят, которые мотаются часто на Свободный, что эта машина бмв не раз по трассе совершала опасные обгоны с выездом на встречку. В этот раз не справился, не с умел, не повезло...хз...виноват конечно он. Может перед девушкой блатовал, его видели до аварии с букетом цветовт в машине. Женщину жаль, однозначно! Соболезную... Т.к. паренек остался цел с подругой, то хорошая безопасность в бмв, машина в хлам, но жизни спасла. В итоге: паренек, придется ответить за это и потом еще жить со всем этим, девушке проще, испугалась наверное хорошо. Паренек, готовся платить за все, хотя сомневаюсь, что сам заработал на машину... в твои то года...но все может быть. Теперь придется работать в двойне. Или может и в пятерне. Могло случиться и хуже, но что есть того не исправить.

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