Двое граждан КНР по льду перешли Амур, чтобы порыбачить в России

Двое жителей китайской провинции Хэйлунцзян незаконно пересекли по льду государственную границу Российской Федерации для того, чтобы половить рыбу. Во время рыбалки иностранных граждан задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования в отношении жителей соседнего государства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение и 14 февраля направил уголовное дело в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации за совершение указанного преступления может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.