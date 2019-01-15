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сегодня, 11:11 1

Двое граждан КНР по льду перешли Амур, чтобы порыбачить в России

Двое граждан КНР по льду перешли Амур, чтобы порыбачить в России
Фото: www.amur.info

Двое жителей китайской провинции Хэйлунцзян незаконно пересекли по льду государственную границу Российской Федерации для того, чтобы половить рыбу. Во время рыбалки иностранных граждан задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования в отношении жителей соседнего государства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение и 14 февраля направил уголовное дело в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации за совершение указанного преступления может быть назначено наказание до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#Китай #происшествия

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7 августа 2017, 20:15
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • dobry

    dobry
    1 час назад

    А что не у себя в Китае?

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