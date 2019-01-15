Forbes опубликовал список самых перспективных людей Европы до 30 лет

Четыре россиянина попали в список самых перспективных европейцев в возрасте моложе 30 лет, составленный журналом Forbes. Они являются «смелыми, перспективными» и, как утверждает издание, «привносят новые идеи». Это: Ася Вареца, Даниил Трифонов, Никита Зайцев и Евгений Дадонов.

«В итоговый список вошло около 300 смелых и перспективных людей в возрасте до 30 лет, которые были распределены составителями по 10 категориям. Среди молодых людей, которые "привносят новые идеи в Европу", четверо россиян», сообщают на сайте.

Зайцев и Дадонов являются перспективными хоккеистами. Никита Зайцев в свои 27 лет числится защитником клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс». В России он получил звание «Заслуженный мастер спорта» и был награжден Орденом Почета. 29-летний Евгений Дадонов, нападающий «Флориды Пантерз», чемпион мира 2014 года, а также двукратный обладатель Кубка Гагарина.

В список также попал пианист и композитор, многократный лауреат российских и международных музыкальных конкурсов Даниил Трифонов. В 27 лет он работает с лучшими мировыми оркестрами, такими как «Метрополитен-Опера», Симфонический оркестр Мариинского театра, Венский филармонический и Национальный оркестр Испании.

Гражданка России 28-летняя Ася Вареца является одной из основательниц марки женской одежды Sleeper. Ее компания занимается производством шелковых пижам и халатов, сотрудничая с известными фирмами, сообщает «360».

Всего в конкурсе было представлено 300 человек в возрасте до 30 лет.