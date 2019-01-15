Состояние пострадавшего при пожаре в аварийном доме в Благовещенске крайне тяжелое

Фото: Амур.инфо

Мужчина, который пострадал при пожаре в аварийном доме в Благовещенске, сейчас находится в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Об этом стало известно «Сканеру».

Как сообщало Амур.инфо, пожар в доме, где остается единственный жилец, произошел накануне, 14 февраля. Сам жилец при этом не пострадал, как и его квартира. Владислав рассказывал, что мужчина, который сейчас находится в реанимации, сильно обгорел.

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#пожары #происшествия

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Александр Авдеев