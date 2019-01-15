Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:02 4

Состояние пострадавшего при пожаре в аварийном доме в Благовещенске крайне тяжелое

Состояние пострадавшего при пожаре в аварийном доме в Благовещенске крайне тяжелое
Фото: Амур.инфо

Мужчина, который пострадал при пожаре в аварийном доме в Благовещенске, сейчас находится в реанимации. Его состояние крайне тяжелое. Об этом стало известно «Сканеру».

Как сообщало Амур.инфо, пожар в доме, где остается единственный жилец, произошел накануне, 14 февраля. Сам жилец при этом не пострадал, как и его квартира. Владислав рассказывал, что мужчина, который сейчас находится в реанимации, сильно обгорел.

Просмотров всего: 1952

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Бурее во время пожара пострадали гараж и автомобиль

Происшествия

В Благовещенске пожарные выезжали тушить пожар в кулинарном цехе (видео)
Происшествия

В Архаринском районе при пожаре погибла женщина
Происшествия

Амурчане делятся видео, на котором горящий грузовик сталкивают в водоем
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Борис82

    Борис82
    3 часа назад

    Вчера только статья про этот дом была, где он писал, что боится не проснуться ложась спать в этой халупе. А чиновники ни при чем, этих выблюдков не трогать!

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ждем начала стройки????

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    Жалко им жильё представить поэтому и не сносят барак.А Владиславу не надо во временный фонд переезжать это будет для него постоянным.

  • Met 1

    Met 1
    2 часа назад

    понять и простить, программу переселения из ветхого и аварийного жилья надо же как то выполнять.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь