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15февраля
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сегодня, 10:42 0

Фирму оштрафовали на 10 миллионов за «уговор» с главой администрации Углегорска

Фирму оштрафовали на 10 миллионов за «уговор» с главой администрации Углегорска
Фото: Амур.инфо

В Амурской области ООО «ЭнергоАудитАмур» оштрафовали на крупную сумму. Фирму уличили в незаконном сговоре с главой администрации ЗАТО Углегорск.

Как было установлено, в 2015 году гендиректор «ЭнергоАудитАмура» и глава администрации ЗАТО Углегорск договорились, что за денежное вознаграждение последний окажет содействие в заключении договора подряда на строительство объектов на территории Углегорска. После заключения договора руководитель фирмы перевел денежные средства в размере свыше 2 миллионов рублей в качестве оплаты квартиры, приобретенной отцом главы администрации Углегорска.

По результатам проведенной проверки прокуратура Амурской области возбудила в отношении ООО «ЭнергоАудитАмур» административное дело по части 2 статьи 19.29 КоАП РФ (незаконная передача вознаграждения от имени юридического лица в крупном размере). Суд, рассмотрев административный материал, признал организацию виновной в совершении правонарушения, назначил ей наказание в виде штрафа – 10 миллионов рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #финансы #Циолковский

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