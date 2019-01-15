В Приамурье выявили более 2 тысяч коррупционных и более 10 тысяч экономических нарушений

В Приамурье за минувший год выявили более двух тысяч коррупционных нарушений, а также более десяти тысяч нарушений в сфере экономики. Кроме того, были погашены долги по зарплате перед тремя тысячами работников, а преступность снизилась на 5 процентов. Об этом говорили 14 февраля на расширенном заседании коллегии прокуратуры области по подведению итогов работы за 2018 год.

С основным докладом о результатах деятельности прокуратуры Амурской области выступил прокурор области Руслан Медведев. Он отметил, что за год выявлено порядка 85 тысяч нарушений законов, внесено 14 тысяч представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 11 тысяч лиц, опротестовано две тысячи незаконных правовых актов. В интересах граждан, общества и государства направлено пять тысяч исков и заявлений на сумму около 400 миллионов рублей.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства погашена задолженность перед более чем 3 000 работниками на сумму свыше 380 миллионов рублей. Защищены социальные права 400 инвалидов. В целях обеспечения жильем детей-сирот прокуроры направили в суд 260 заявлений.

«Крайне важным остается вопрос восстановления прав граждан - участников долевого строительства. По итогам совместной с правительством области работы в 2018 году в регионе сократилось число проблемных объектов до 11», – сообщили в прокуратуре.

Также в ведомстве отметили, что приоритетным остается надзор в сфере экономики. По данному направлению выявлено более 10 600 нарушений закона. Широкий общественный резонанс приобрела ситуация в ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». В органы прокуратуры области поступили сотни обращений граждан. Принятыми мерами реагирования операции по продаже векселей остановлены, гражданам оказывается правовая помощь для защиты прав в судебном порядке.

«Вопросы защиты прав предпринимателей на протяжении нескольких лет остаются в числе приоритетных. Серьезная работа проделана по укреплению платежной дисциплины при оплате предпринимателям исполненных государственных и муниципальных контрактов. Принятыми мерами удалось погасить долги перед хозяйствующими субъектами в размере свыше 96 миллионов рублей», – добавили в прокуратуре.

Значительные усилия были направлены на борьбу с коррупционными правонарушениями. Выявлено более двух тысяч нарушений законов в этой сфере. Ответственность понесли 860 лиц, 23 из них за совершение коррупционных правонарушений лишились должностей.

Продолжена работа по проверке достоверности представляемых должностными лицами сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Прокурорами в 2018 году выявлено около 600 нарушений по данному направлению. Чиновниками области всех уровней не отражено наличие в собственности 22 автомобилей, 82 объектов недвижимости, участие в деятельности 19 коммерческих организаций, занижен доход на сумму свыше 70 миллионов рублей, не указаны сведения о наличии 96 счетов в банках.

При этом анализ состояния преступности в Амурской области за 2018 год свидетельствует, что правоохранительным органам удалось сохранить ряд позитивных тенденций. По итогам года зафиксировано снижение числа зарегистрированных преступлений на 5 %. Прокурорами области принимались меры по укреплению законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Всего в 2018 году дополнительно на учет поставлено почти 540 преступлений.