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Амурская и Челябинская области подписали соглашение о сотрудничестве

Амурская и Челябинская области подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: amurobl.ru

Амурская и Челябинская области договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Межрегиональное соглашение на инвестиционном форуме подписали губернаторы Василий Орлов и Борис Дубровский.

Подписание документа позволит установить взаимовыгодное сотрудничество между субъектами в таких сферах, как транспорт, строительство, промышленность, торговля, туризм и спорт, сообщает пресс-служба областного правительства. Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах сотрудничества, направленных на развитие экономики. Важным аспектом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе.

Согласно данным Амурстата за 2017 год, основными продуктами ввоза из Челябинской области в Приамурье стали мясо, продукция черной и цветной металлургии, мука, крупы и кондитерские изделия.

Как сообщает челябинское издание «Губерния», Челябинскую область интересует опыт экономического сотрудничества Приамурья с Китаем. По словам губернатора Бориса Дубровского, у двух регионов много сходства в реальном секторе экономики.

«Как и в Амурской области, у нас развита энергетика, машиностроение, металлообработка, добывающая промышленность, сельское хозяйство, – отметил Дубровский. – Мы активно развиваем экономические связи с Китаем, и в этом плане нам интересен опыт Амурской области, которая имеет 1 250 километров общей границы с КНР».

Борис Дубровский после официального оформления соглашения пригласил Василия Орлова посетить Южный Урал.

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#областная власть #экономика

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