В районе поселка на Новой Земле бродят сразу 52 медведя: обзор прессы

Креветки всех видов появятся на российских прилавках; умер певец Сергей Захаров; знаток Александр Друзь стал участником коррупционного скандала. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Российская газета» сегодня разъясняет читателю, кто такие козырьковые шримсы, шримсы-медвежата и прочие чилимы. Это, если не знаете, – креветки. Еще есть гренландские, гребенчатые, королевские и прочие и прочие, и рассказывается о них по той простой причине, что они появятся на наших прилавках и станут вполне обыденным товаром, как соль и хлеб, и произойдет это потому, что российские рыбаки значительно увеличили вылов этого морепродукта. Цены на деликатес, обещает газета, снизятся.

И в полной уверенности, что это действительно будет так, упираюсь взглядом в другую статью.

Также в номере

Еще я бы обратил ваше внимание на статьи о культуре – они разбросаны по разным страницам, и, чтобы их найти, их надо прочесть, как это ни парадоксально звучит. Интересна рецензия на выступление оркестра Горана Бреговича – обязательно поищу в интернете; интересны рассуждения о фильме «Мистер Джонс», поставленном полькой Агнешкой Холланд – признаюсь, с давних пор интересуюсь польской культурой и очень сожалею, что между нашими странами сейчас напряженные отношения; и обязательно прочтите небольшую заметку Юрия Лепского о выставке Юрия Роста. Один из замечательнейших журналистов Лепский об одном из самых замечательнейших людей нашего времени Росте – коротко, емко, глубоко, проникновенно. С любовью.

Полный абзац

«Российская газета-Неделя». Очередная инструкция о том, как не попасться мошенникам, ворующим деньги с карт. Очередная инструкция, как уберечь себя от гриппа. Очередная инструкция, как вести себя на собеседовании при трудоустройстве. То есть животрепещущие темы.

Я же остановлюсь на заметке о том, как на поведении медведей отразилось потепление климата. Площадь морских льдов в Арктике сократилась уже в два раза; к концу этого века температура на Крайнем Севере поднимется на 10 градусов; система питания медведей существенно изменяется; возможно скрещивание белых и бурых медведей. И далее в газете рассказываются подробности нашествия белых медведей на Новой Земле: хищники заходят в подъезды домов спокойно, понимая, что они краснокнижные, бродят по поселкам, как у нас коровы. Только в поселок Белушья Губа одномоментно зашли 52 медведя! Судя по всему, хищники собираются создать там свой сельсовет.

Очень интересно

Животрепещущие темы раскрывает и «Амурская правда». Вы прочтете здесь о подготовке к весеннему паводку (если смотреть на погоду, так получается, что он начнется чуть ли не завтра, да?). Еще здесь большая статья о том, в чем нуждается Приамурье, а нуждается оно в культурных центрах, больницах и дорогах. Говорится здесь о «вот-вотном» переходе на цифровое телевещание. Обязательно прочтите андрееанохинский материал, посвященный необъявленной войне в Афганистане.

После всего изученного я натолкнулся на симпатичную заметку о забавных валентинках, посвященных Дальнему Востоку. Они напоминают фантики для жвачки «Love is…»

В газете есть несколько примеров-иллюстраций, и это еще один повод взять в руки «Амурку».

Вам статья

Продолжу обзор «Комсомольской правдой». Газета отдает дань уважения скончавшемуся певцу Сергею Захарову – человеку нелегкой творческой и жизненной судьбы. Лично я помню те статьи советского времени в журналах «Огонек» и «Крокодил», где певца подвергали остракизму.

Разворот «Комсомолки» посвящен Афганистану. В заголовок вынесены слова генерал-полковника Громова, что можно было обойтись и без ввода в эту страну наших войск. Ну, как вы знаете, на этот счет существует много мнений. А где лежит истина, сегодня все равно сказать сложно.

На посошок

А еще в «Комсомолке» пишут о скандале в доме знатоков: магистр «Что? Где? Когда» Александр Друзь вляпался в коррупционный скандал. Жаль. Теперь о нем не будут говорить, как об одном из самых эрудированных людей современности – все время будут вспоминать, что позарился на легкие незаконные деньги.